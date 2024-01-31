Автомобилистов Бурятии предупредили о суднах на воздушной подушке

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

На льду водителям рекомендовали обходить их стороной



На севере Бурятии с 1 февраля возобновляет движение судно на воздушной подушке (СВП) по маршруту Северобайкальск – Хакусы - Северобайкальск.



В администрации Северобайкальска напомнили водителям, что на льду судно на воздушной подушке имеет приоритет. Правила дорожного движения вне ледовых переправ не действуют. Данное обстоятельство установлено вступившим в силу решением суда после аварии, произошедшей в 2023 году в районе городского причала с участием СВП и автомобиля. Виновным признан водитель автомобиля.



- Помните, что СВП не может мгновенно остановиться или повернуть. Старайтесь не пересекать путь движения СВП, а при появлении СВП по маршруту вашего движения, примите меры к тому, чтобы как можно дальше с ним разойтись, - пояснили в администрации.

