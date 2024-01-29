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В Бурятии нашли виновных в появлении домов-развалюх

В Бурятии нашли виновных в появлении домов-развалюх
Общество, 
Чиновники заявили, что их доводят до разрухи сами жильцы

В Госстройжилнадзоре Бурятии рассказали, в чём причина раннего износа многоквартирных домов в Бурятии. Там считают, что она кроется в безответственности самих жильцов. Сейчас в республике насчитывается около 2000 МКД, где собственники выбрали непосредственный способ управления – то есть без управляющей компании.

Глава ведомства Николай Павлюк пояснил: договоры управления и на содержание общего имущества они не заключают либо вовсе не занимаются вопросами МКД. В итоге он остаётся без ремонта, «жилищный фонд разрушается и приходит в негодность», а переселять людей потом просто некуда.

При бездействии жильцов муниципалитеты по закону обязаны вначале сами назначить «управляшку», а затем провести конкурс по отбору лицензированной организации. Суды в республике вынесли уже четыре соответствующих решения. Это касается сельских поселений в Прибайкальском, Хоринском и Кижингинском районах.

В качестве примера в Госстройжилнадзоре привели дом в кабанском посёлке Каменск. Он долгое время оставался без управления, и сами собственники не делали ничего, чтобы улучшить ситуацию. Безответственным управлением они доводят МКД до аварийного состояния в надежде получить новое жильё, заявили в ведомстве. Но даже если УК назначили, а за услуги люди не платят, то организация вправе отказаться от обслуживания дома, поскольку это невыгодно. При подобном раскладе предусмотрено взыскание задолженности и механизм по субсидированию оплаты за ЖКУ нуждающимся.

- Управление – это планирование работ, а содержание общего имущества – выполнение плана ремонта. Эти две составляющие, согласно Жилищному кодексу РФ, неразрывно связаны. Разрыв установленных законом организационных цепочек приводит к недоремонту домов, преждевременному износу жилищного фонда и росту жалоб, – подчеркнул Николай Павлюк
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