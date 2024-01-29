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В Бурятии открыт класс управления дронами

В Бурятии открыт класс управления дронами
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Здесь обучение пройдут курсанты филиала центра «Воин» и военнослужащие

В Улан-Удэ, на территории полигона отдельной гвардейской танковой бригады Восточного военного округа открыт класс беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Помещение модульного типа оснащено всем необходимым и установлено за счёт средств республиканского бюджета.

– В новом модульном здании курсанты бурятского филиала центра «Воин» и военнослужащие будут учиться теории управления беспилотниками. А рядом, на полигоне, оттачивать свои практические навыки. Будем готовить специалистов, способных грамотно и уверенно управлять БПЛА. Дроны сегодня – один из незаменимых видов вооружения. Мы предоставили модульное здание, есть инструкторы, нужно только наращивать необходимые знания и оттачивать мастерство управления беспилотниками, – рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, класс уже принял своих первых учеников: военных и курсантов. Занятия проводят инструкторы. Они получили эти знания прямо в зоне специальной военной операции и делятся ими с теми, кому это необходимо. Ученики также узнают, как уничтожать беспилотники. Имеющиеся антидроновые ружья позволят закрепить полученные знания на полигоне.


Бурятия БПЛА

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