В Бурятии стартовал конкурс рисунков к Белому месяцу

В онлайн-конкурсе могут принять участие дети до 16 лет
В преддверии праздника Белого месяца в Бурятии объявлено о начале приёма заявок на участие в республиканском онлайн-конкурсе рисунков «Навстречу Сагаалгану». Участвовать могут дети до 16 лет.
На конкурсный отбор принимаются фотографии живописных, графических работ на тему «Сагаалган» в формате jpg (от участника не больше одной работы). Необходимо подписать файл – имя, фамилия автора, возраст и название работы. Работы принимаются на электронную почту: sagkonkurs@mail.ru.
Первый этап – дистанционный приём работ с 23 января по 4 февраля. Второй этап – голосование в официальном сообществе в соцсетях национального музея РБ с 6 по 11 февраля. Третий этап – подведение итогов. Он состоится 12 февраля.
Победитель награждается дипломом, а все участники будут отмечены электронным сертификатом участника до 16 февраля. Об этом сообщает пресс-служба национального музея.
Возрастное ограничение: 0+.
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