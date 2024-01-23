В Бурятии ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной

В Ошурково простятся с Георгием Посельским
В Иволгинском районе Бурятии сообщили о кончине ветерана Великой Отечественной войны Георгия Григорьевича Посельского.
В 1942 году, в семнадцатилетнем возрасте Георгия Посельского из военкомата взяли в 25-ю снайперскую школу города Нижнеудинск на шестимесячное обучение на курсы снайперов. В августе 1943 года в звании гвардии младшего сержанта Георгий Григорьевич был направлен в действующую армию Калининского фронта в 268 гвардейский стрелковый полк в составе 90 гвардейской дивизии, которой командовал генерал-полковник Иван Конев.
- Георгий Григорьевич вместе с другими советскими солдатами шаг за шагом изгоняли врага с родной земли. Тяжёлые бои в Белоруссии осложнялись труднопроходимыми болотами и лесами. Через топи невозможно было доставлять снаряды. Тогда Георгий Григорьевич вместе с другими бойцами, взвалив на себя миномётные снаряды (в сумме составляли 30 килограммов 4 снаряда), шли через опасные топи, выполняя свой долг перед Родиной, - сообщили в администрации Иволгинского района. - В феврале 1944 года пред очередным наступлением под Витебском, войска штурмовали очень хорошо укреплённый район. Как рассказывает Георгий Григорьевич, немцы использовали пулемёты со сменным стволом, из-за чего точность и кучность, а главное плотность стрельбы была высокая. Косили наших солдат как траву, но все же, с тяжелейшими потерями удалось выполнить поставленную задачу. В этом нелёгком сражении он был ранен. На лечение его отправили в госпиталь станции Юдино города Казань. Молодой организм быстро справился с ранением, и он вновь отправился на фронт. Определили бойца в запасной полк, дислоцировавшей на станции Алабино Московской области в технические войска.
В составе технический войск Георгий Григорьевич дошёл до Берлина. В Германии Георгий Посельский был зачислен в группу советских войск, которые вели борьбу с недобитыми группировками противника и враждебно настроенных немецких жителей.
Войну закончил Георгий Григорьевич Посельский в звании старшины. После демобилизации он почти 10 лет проработал на севере Якутии, там женился на девушке по имени Галина, с которой прожил 50 счастливых лет. Его супруга Галина Никифоровна подарила четырёх сыновей и трёх дочерей. У него 14 внуков и 13 правнуков.
За свои заслуги перед Отечеством Георгий Посельский награждён орденом «Отечественной войны I степени», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «Маршал Советского Союза Г. К. Жуков», знаком «Фронтовик 1941-1945 годов», юбилейными медалями в честь Победы над Германией, звёздным вымпелом имени Юрия Гагарина.
Прощание с Георгием Григорьевичем состоится 24 января по адресу: с. Ошурково, ул. Центральная, 29 в 14:00.
В Бурятии ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной
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