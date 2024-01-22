Прокуратура Бурятии взяла на контроль дело об аварийной закрытой школе

Школе ищут нового подрядчика
Прокуратура Бурятии добивается обеспечения прав учащихся Усть-Джилиндинской основной общеобразовательной школы на доступное и качественное образование.
Как сообщал «Байкал-Daily», ученики школы в селе Усть-Джилинда Баунтовского эвенкийского района вынуждены учиться посменно в здании администрации. В кабинете там помещаются всего четыре парты. В самой школе уже год идёт ремонт, который сейчас и вовсе приостановили. Из-за стеснённых условий дети должного образования не получают.
Следователи возбудили уголовные дела по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Служебный подлог». О ходе расследования поручил сообщить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
- В ходе прокурорских проверок выявлены нарушения при исполнении муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы. По инициативе прокурора района директор образовательной организации привлечена к административной ответственности за необоснованное изменение условий контракта. По результатам рассмотрения представления прокуратуры муниципальный контракт с подрядчиком расторгнут. В настоящее время проводится процедура торгов для решения вопроса об окончании ремонтных работ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Вопросы организации образовательного процесса, соответствующего нормам законам, взяты на постоянный контроль прокуратуры. Кроме того, органы прокуратуры ведут надзор за расследованием уголовного дела.
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