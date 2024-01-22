22 января

21 января

Популярное

Прокуратура Бурятии взяла на контроль дело об аварийной закрытой школе

Прокуратура Бурятии взяла на контроль дело об аварийной закрытой школе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Школе ищут нового подрядчика

Прокуратура Бурятии добивается обеспечения прав учащихся Усть-Джилиндинской основной общеобразовательной школы на доступное и качественное образование.

Как сообщал «Байкал-Daily», ученики школы в селе Усть-Джилинда Баунтовского эвенкийского района вынуждены учиться посменно в здании администрации. В кабинете там помещаются всего четыре парты. В самой школе уже год идёт ремонт, который сейчас и вовсе приостановили. Из-за стеснённых условий дети должного образования не получают.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Служебный подлог». О ходе расследования поручил сообщить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

- В ходе прокурорских проверок выявлены нарушения при исполнении муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы. По инициативе прокурора района директор образовательной организации привлечена к административной ответственности за необоснованное изменение условий контракта. По результатам рассмотрения представления прокуратуры муниципальный контракт с подрядчиком расторгнут. В настоящее время проводится процедура торгов для решения вопроса об окончании ремонтных работ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Вопросы организации образовательного процесса, соответствующего нормам законам, взяты на постоянный контроль прокуратуры. Кроме того, органы прокуратуры ведут надзор за расследованием уголовного дела.

прокуратура школы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Был и сплыл: В Улан-Удэ по-тихому ликвидировали тёплый туалет
Был и сплыл: В Улан-Удэ по-тихому ликвидировали тёплый туалет
Общество, 22.01.2024
Против модульного санузла на пешеходной улице неожиданно взбунтовались
В Бурятии прошли сборы с руководителями вневедомственной охраны Росгвардии
В Бурятии прошли сборы с руководителями вневедомственной охраны Росгвардии
Общество, 22.01.2024
Лучшим вручили ключи от новых служебных автомобилей 
На детской площадке в Улан-Удэ навеки упокоился голубь
На детской площадке в Улан-Удэ навеки упокоился голубь
Общество, 22.01.2024
Дохлую птицу там обнаружили местные жители
Морозы в Бурятии продержатся до конца недели
Морозы в Бурятии продержатся до конца недели
Общество, 22.01.2024
По данным синоптиков, будет большой суточный ход температуры
В Бурятии в пригородных маршрутках не было табличек для слепых
В Бурятии в пригородных маршрутках не было табличек для слепых
Общество, 22.01.2024
Районный перевозчик не подумал о людях с ограниченными возможностями
Из Улан-Удэ субсидируются авиабилеты по 15 направлениям
Из Улан-Удэ субсидируются авиабилеты по 15 направлениям
Общество, 22.01.2024
Тарифы в итоге ниже на 30-40 процентов
Жителям Бурятии напомнили, как попасть в пограничную зону
Жителям Бурятии напомнили, как попасть в пограничную зону
Общество, 22.01.2024
Для этого нужно получить специальный пропуск
В селе Бурятии сняли повышенную готовность из-за наледных вод
В селе Бурятии сняли повышенную готовность из-за наледных вод
Общество, 22.01.2024
Населённому пункту пока ничего не угрожает
В Улан-Удэ оштрафовали начальника отдела «Бурятэнерго»
В Улан-Удэ оштрафовали начальника отдела «Бурятэнерго»
Общество, 22.01.2024
Энергетики не ответили вовремя на запрос
В Бурятии на экотропе установят 108 статуй Будды
В Бурятии на экотропе установят 108 статуй Будды
Общество, 22.01.2024
Работы будут проводиться в Тункинском нацпарке 
Последний зимний месяц в Бурятии будет теплее, чем обычно
Последний зимний месяц в Бурятии будет теплее, чем обычно
Общество, 22.01.2024
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в республике в феврале
В Восточном военном округе отметили День инженерных войск
В Восточном военном округе отметили День инженерных войск
Общество, 22.01.2024
Инженерным войскам исполнилось 323 года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^