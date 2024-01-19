19 января

18 января

Популярное

В крещенские воды окунулись 4,5 тыс жителей Бурятии

В крещенские воды окунулись 4,5 тыс жителей Бурятии
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пока происшествий нет

19 января православные отмечают один из главных православных праздников – Крещение Господне. В храмах с ночи проводились службы с освящением воды, а верующие окунаются в прорубь. Однако этот ритуал не обязательный, уверяют священники, а скорее народный обычный.

Несмотря на это, многие жители республики приняли активное участие в крещенских купаниях. К этому часу по всей республике уже окунулись 4,5 тысячи человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

На местах дежурят спасатели, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам. Происшествий не зарегистрировано.



- Соблюдайте правила личной безопасности! Выбирайте только специально оборудованные места! – призывают сотрудники МЧС.


В Улан-Удэ крещенская купель, которая соответствует всем требованиям безопасности, оборудована на реке Селенга за стадионом Бурятского госуниверситета. Окунаться горожане смогут до 18:00 19 января.


Возрастное ограничение 6+

Крещение купель

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии отменили повышенную готовность, объявленную из-за лютых морозов
В Бурятии отменили повышенную готовность, объявленную из-за лютых морозов
Общество, 19.01.2024
Власти решили, что ситуация в республике стабилизировалась
В Бурятии инспекторы нацпарка заехали на дальний кордон
В Бурятии инспекторы нацпарка заехали на дальний кордон
Общество, 19.01.2024
До пункта назначения они добирались на аэролодке
Новая дорожная камера появилась в Улан-Удэ
Новая дорожная камера появилась в Улан-Удэ
Общество, 19.01.2024
Она фиксирует превышение скоростного режима
В столице Бурятии перекроют часть улицы
В столице Бурятии перекроют часть улицы
Общество, 19.01.2024
Там будут ремонтировать коллектор
В приграничном районе Бурятии на 330 миллионов отремонтируют мост-развалюху
В приграничном районе Бурятии на 330 миллионов отремонтируют мост-развалюху
Общество, 19.01.2024
Для местных жителей оборудовали временную переправу
В мэрии Улан-Удэ отчитались о ремонте уличного фонаря
В мэрии Улан-Удэ отчитались о ремонте уличного фонаря
Общество, 19.01.2024
Проблему решили через «Активного горожанина»
В Бурятии чествовали бойца, вернувшегося с СВО в отпуск
В Бурятии чествовали бойца, вернувшегося с СВО в отпуск
Общество, 19.01.2024
Его встречали на малой родине с хадаком и хлебом-солью
Улицы в посёлке Бурятии по неизвестным причинам окутал мрак
Улицы в посёлке Бурятии по неизвестным причинам окутал мрак
Общество, 19.01.2024
Детям по утрам приходится брести в школу впотьмах
Улан-удэнцы окунулись в крещенские купели. Фоторепортаж
Улан-удэнцы окунулись в крещенские купели. Фоторепортаж
Общество, 19.01.2024
Иордань в столице Бурятии оборудовали на Селенге. Фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Бурятии оштрафовали трёх руководителей учреждений культуры
В Бурятии оштрафовали трёх руководителей учреждений культуры
Общество, 19.01.2024
Не была проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах
В Бурятии рассказали о судьбе собаки с простреленной головой
В Бурятии рассказали о судьбе собаки с простреленной головой
Общество, 19.01.2024
Линда победила смерть и обрела любящих хозяев
В Гусиноозёрске пройдёт крестный ход
В Гусиноозёрске пройдёт крестный ход
Общество, 19.01.2024
Он стартует от храма Георгия Победоносца
«Кладбищенскую» ёлку в Бурятии соорудили ради экономии
«Кладбищенскую» ёлку в Бурятии соорудили ради экономии
Общество, 19.01.2024
Власти заявили, что она простояла там месяц и никаких претензий ни у кого не было

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^