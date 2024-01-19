В крещенские воды окунулись 4,5 тыс жителей Бурятии

19 января православные отмечают один из главных православных праздников – Крещение Господне. В храмах с ночи проводились службы с освящением воды, а верующие окунаются в прорубь. Однако этот ритуал не обязательный, уверяют священники, а скорее народный обычный.
Несмотря на это, многие жители республики приняли активное участие в крещенских купаниях. К этому часу по всей республике уже окунулись 4,5 тысячи человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
На местах дежурят спасатели, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам. Происшествий не зарегистрировано.
- Соблюдайте правила личной безопасности! Выбирайте только специально оборудованные места! – призывают сотрудники МЧС.
В Улан-Удэ крещенская купель, которая соответствует всем требованиям безопасности, оборудована на реке Селенга за стадионом Бурятского госуниверситета. Окунаться горожане смогут до 18:00 19 января.
Возрастное ограничение 6+