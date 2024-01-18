Главу Бурятии попросили помочь с поиском без вести пропавших на СВО



Накануне глава Бурятии побывал с рабочей поездкой в Кяхтинском районе. Там Алексей Цыденов пообщался с семьями военных, которые сейчас находятся на специальной военной операции.



Встреча прошла в Кяхте. По словам руководителя республики, вопросы присутствующих носили личный характер.



- Если коротко – они касались выплат гражданским жёнам и льгот для детей погибших. Были личные просьбы о поиске пропавших без вести военнослужащих. Интересовала и реабилитация тех, кто получил ранения, а также лечение в гражданских клиниках, – написал Алексей Цыденов на своей странице во «ВКонтакте».



Он отметил, что все заявления и обращения приняли. Ими займутся сотрудники правительства РБ, войсковой части и военного комиссариата.



- Взял вопросы на личный контроль, разберёмся по каждому обращению наших земляков, – заверил глава.

