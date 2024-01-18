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Главу Бурятии попросили помочь с поиском без вести пропавших на СВО

Главу Бурятии попросили помочь с поиском без вести пропавших на СВО
Общество,  Фото:страница Алексея Цыденова
Алексей Цыденов пообщался с военнослужащими и их близкими в Кяхте

Накануне глава Бурятии побывал с рабочей поездкой в Кяхтинском районе. Там Алексей Цыденов пообщался с семьями военных, которые сейчас находятся на специальной военной операции.

Встреча прошла в Кяхте. По словам руководителя республики, вопросы присутствующих носили личный характер.

- Если коротко – они касались выплат гражданским жёнам и льгот для детей погибших. Были личные просьбы о поиске пропавших без вести военнослужащих. Интересовала и реабилитация тех, кто получил ранения, а также лечение в гражданских клиниках, – написал Алексей Цыденов на своей странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что все заявления и обращения приняли. Ими займутся сотрудники правительства РБ, войсковой части и военного комиссариата.

- Взял вопросы на личный контроль, разберёмся по каждому обращению наших земляков, – заверил глава. 
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