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В Бурятии построят три полигона по переработке отходов

В Бурятии построят три полигона по переработке отходов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Их возведут в Закаменском, Джидинском и Заиграевском районах

В Бурятии планируют построить ещё три полигона по переработке коммунальных отходов, сообщили в региональном управлении капитального строительства (УКС).

- Объекты сортировки и захоронения отходов планируют построить в Закаменском, Джидинском и Заиграевском районах. Проекты на строительство объектов должны быть готовы до конца этого года. В ближайшее время будет объявлен аукцион для разработки проектной документации, - отметили в УКС.

На сегодня в республике действуют четыре полигона бытовых отходов. Ещё три решили построить для того, чтобы предотвратить появление незаконных стихийных свалок.

Новые полигоны будут располагаться в городе Закаменск, селе Петропавловка и посёлке Заиграево. Площадки под размещение полигонов выбраны за пределами населённых пунктов. Строительство начнётся после того как будет готова проектная документация.

- Объёмы переработки мусора полигонами будут определены при проектировании. Также только после разработки проекта и прохождения государственной экспертизы будет известна стоимость объектов. Запроектировать объекты и пройти государственную экспертизу планируется до конца 2024 год. Сейчас специалисты формируют техническое задание на разработку проектной документации, - отметили в управлении капитального строительства Бурятии.

Кроме этого, полигон для утилизации мусора панируют построить и на побережье Байкала. В конце прошлого года началась разработка проекта на строительство полигона в Баргузинском районе. 
мусор отходы

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