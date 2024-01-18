В районе объявили свой тематический год
В России 2024 год объявлен Годом семьи. А в Мухоршибирском районе Бурятии этот год объявили Годом многодетной семьи. Соответствующее распоряжение подписали в администрации в декабре 2023 года.
Недавно в районе утвердили логотип тематического года. Это выдержанная картинка на белом фоне – сердце на голубом фоне, аист в небе и, конечно, семья: мама с папой и трое детей.
Утверждён логотип Года многодетной семьи в Мухоршибирском районе Бурятии
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