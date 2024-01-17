В Бурятии росгвардейцы выиграли чемпионат по волейболу среди ветеранов













Состоялся чемпионат Бурятского республиканского отделения общества «Динамо» по волейболу среди ветеранов органов безопасности и правопорядка. В соревнованиях участвовали более 90 спортсменов из девяти команд коллективов физической культуры регионального общества «Динамо».Соревнования проходили в три этапа: групповой, полуфинальный и финальный. В результате упорных и зрелищных игр на высшую ступень пьедестала поднялась команда сил специального назначения управления Росгвардии по Бурятии. Серебряными призёрами чемпионата стала команда вневедомственной охраны территориального управления Росгвардии.Победители и призёры соревнований награждены кубками, медалями и дипломами, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.