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В Бурятии росгвардейцы выиграли чемпионат по волейболу среди ветеранов

В Бурятии росгвардейцы выиграли чемпионат по волейболу среди ветеранов
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
В соревнованиях участвовали более 90 спортсменов

Состоялся чемпионат Бурятского республиканского отделения общества «Динамо» по волейболу среди ветеранов органов безопасности и правопорядка. В соревнованиях участвовали более 90 спортсменов из девяти команд коллективов физической культуры регионального общества «Динамо».


Соревнования проходили в три этапа: групповой, полуфинальный и финальный. В результате упорных и зрелищных игр на высшую ступень пьедестала поднялась команда сил специального назначения управления Росгвардии по Бурятии. Серебряными призёрами чемпионата стала команда вневедомственной охраны территориального управления Росгвардии.

Победители и призёры соревнований награждены кубками, медалями и дипломами, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии. 


Росгвардия спорт волейбол

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