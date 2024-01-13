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Путину понравились проекты зданий Нацмузея и театра «Байкал» в Улан-Удэ

Путину понравились проекты зданий Нацмузея и театра «Байкал» в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru; телеграм-канал Алексея Цыденова
Презентация проходила в Хабаровске

Президенту России Владимиру Путину представили ключевые объекты мастер-плана Улан-Удэ - здания Национального музея и здание театра «Байкал». Презентация проходила в ходе его рабочего визита в Хабаровск.

- Владимир Владимирович отметил красоту национальной стилистики эскизов зданий музея и театра. Как справедливо заметили проектировщики, разрабатывающие мастер-план, новые здания станут гордостью Бурятии, а музыка нашего театра «Байкал» получше произведений всем известного кинокомпозитора Ханса Циммера,- сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
  


По его словам, президенту понравились планы, которые в республике уже начали воплощать в жизнь.

Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2023 года на месте строительства будущего здания национального театра песни и танца «Байкал» заложили первый камень и капсулу времени. По графику, театр введут в эксплуатацию в первом квартале 2026 года. К этому времени здесь будет установлено всё необходимое оборудование.

театр "Байкал" мастер-план

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