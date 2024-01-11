В Иркутской области нашли мужчину, спасшего инвалида из горящего дома

Если бы не случайный спаситель, хозяин дома погиб бы
Сотрудники МЧС через социальные сети нашли мужчину, который 28 декабря 2023 года спас инвалида из горящего дома в городе Алзамай Нижнеудинского района Иркутской области. Как сообщал «Байкал-Daily», его просили откликнуться пожарные для того, чтобы поощрить.
Героем оказался местный житель Пётр. В тот день мужчина и его супруга Татьяна ехали на машине к знакомым. Свернув на улицу Рабочая, Пётр сбавил скорость, заметив частный дом. «Смотри, в окнах какие-то отблески, не нравятся мне эти огоньки», - обратился он к жене.
Татьяна ответила, что, возможно, это новогодняя гирлянда, но муж остановил машину и буквально рванул к дому. Супруга, выскочив следом, увидела, как он выбил калитку и бросился в ограду. Женщина побежала к соседнему дому за помощью. В том, что это пожар, уже не сомневалась - показались языки пламени. Она позвонила в пожарную охрану.
А в это время Пëтр на себе выносил из горящего строения инвалида. То, что произошло в доме, прошло фактически мимо его сознания – действовал на эмоциях. Как оказался внутри – не помнит. Позже Пëтр сказал жене, что в дыму увидел мужчину без ног, сидящего в инвалидной коляске, одним движением закинул его на себя и выбежал на улицу. Спросил только, есть ли кто ещё в доме, но, обернувшись, увидел, что строение уже пожирает огонь. В считанные секунды пламя охватило весь дом.
Спасённый сказал, что был один. На улице было очень морозно, поэтому Пëтр посадил мужчину в автомобиль и по его просьбе отвёз к родственникам на другую улицу. Татьяна в это время встречала прибывших пожарных.
- Переживала за собаку, которая находилась на привязи в ограде. К дому невозможно было подойти - раскалённый воздух дрожал, лопался шифер. Но пожарные успели спасти пса. С ним сейчас всё в порядке - соседи подкармливают, но он ни к кому не идёт. Сторожит. Всё ещё охраняет то, что когда-то было его домом, - вспоминает Татьяна.
Супругов не сразу удалось найти. Ни спасённый мужчина, ни его родственники не запомнили, кто пришёл на помощь. Поэтому сотрудники МЧС России обратились к пользователям соцсетей с просьбой помочь в поисках героев. Очевидцы откликнулись и рассказали о семье.
40-летний Пëтр работает вахтовым методом, Татьяна трудится поваром в местном кафе. Волнуются, вспоминая о пожаре. Говорят, что всё произошло настолько стремительно, что осознание опасности ситуации пришло не сразу. Татьяна добавляет, что её удивила череда совпадений.
- То, что мы решили заехать на Рабочую именно в это время, что внимание Петра привлекли отблески в окне, на которые другие вообще не обратили бы внимание... А потом уже выяснилось, что спас он своего однокашника. Учились они вместе в первом классе, но потом пути разошлись, - поделилась женщина.
Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, а пожар хозяин дома заметил слишком поздно. Если бы не своевременные действия Петра по спасению беспомощного человека, всё могло закончиться трагедие.
Сотрудники МЧС высоко оценили поступок супругов, их неравнодушие - принято решение о их награждении.
По информации ГУ МЧС России по Иркутской области
В Иркутской области нашли мужчину, спасшего инвалида из горящего дома
Общество, Фото:
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