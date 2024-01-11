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В Иркутской области нашли мужчину, спасшего инвалида из горящего дома

В Иркутской области нашли мужчину, спасшего инвалида из горящего дома
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Если бы не случайный спаситель, хозяин дома погиб бы

Сотрудники МЧС через социальные сети нашли мужчину, который 28 декабря 2023 года спас инвалида из горящего дома в городе Алзамай Нижнеудинского района Иркутской области. Как сообщал «Байкал-Daily», его просили откликнуться пожарные для того, чтобы поощрить.

Героем оказался местный житель Пётр. В тот день мужчина и его супруга Татьяна ехали на машине к знакомым. Свернув на улицу Рабочая, Пётр сбавил скорость, заметив частный дом. «Смотри, в окнах какие-то отблески, не нравятся мне эти огоньки», - обратился он к жене.

Татьяна ответила, что, возможно, это новогодняя гирлянда, но муж остановил машину и буквально рванул к дому. Супруга, выскочив следом, увидела, как он выбил калитку и бросился в ограду. Женщина побежала к соседнему дому за помощью. В том, что это пожар, уже не сомневалась - показались языки пламени. Она позвонила в пожарную охрану.

А в это время Пëтр на себе выносил из горящего строения инвалида. То, что произошло в доме, прошло фактически мимо его сознания – действовал на эмоциях. Как оказался внутри – не помнит. Позже Пëтр сказал жене, что в дыму увидел мужчину без ног, сидящего в инвалидной коляске, одним движением закинул его на себя и выбежал на улицу. Спросил только, есть ли кто ещё в доме, но, обернувшись, увидел, что строение уже пожирает огонь. В считанные секунды пламя охватило весь дом.

Спасённый сказал, что был один. На улице было очень морозно, поэтому Пëтр посадил мужчину в автомобиль и по его просьбе отвёз к родственникам на другую улицу. Татьяна в это время встречала прибывших пожарных.

- Переживала за собаку, которая находилась на привязи в ограде. К дому невозможно было подойти - раскалённый воздух дрожал, лопался шифер. Но пожарные успели спасти пса. С ним сейчас всё в порядке - соседи подкармливают, но он ни к кому не идёт. Сторожит. Всё ещё охраняет то, что когда-то было его домом, - вспоминает Татьяна.

Супругов не сразу удалось найти. Ни спасённый мужчина, ни его родственники не запомнили, кто пришёл на помощь. Поэтому сотрудники МЧС России обратились к пользователям соцсетей с просьбой помочь в поисках героев. Очевидцы откликнулись и рассказали о семье.

40-летний Пëтр работает вахтовым методом, Татьяна трудится поваром в местном кафе. Волнуются, вспоминая о пожаре. Говорят, что всё произошло настолько стремительно, что осознание опасности ситуации пришло не сразу. Татьяна добавляет, что её удивила череда совпадений.

- То, что мы решили заехать на Рабочую именно в это время, что внимание Петра привлекли отблески в окне, на которые другие вообще не обратили бы внимание... А потом уже выяснилось, что спас он своего однокашника. Учились они вместе в первом классе, но потом пути разошлись, - поделилась женщина.

Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, а пожар хозяин дома заметил слишком поздно. Если бы не своевременные действия Петра по спасению беспомощного человека, всё могло закончиться трагедие.

Сотрудники МЧС высоко оценили поступок супругов, их неравнодушие - принято решение о их награждении.


По информации ГУ МЧС России по Иркутской области 
пожар спасение

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