В Иркутской области ищут неизвестного, спасшего инвалида из горящего дома





Вечером 28 декабря в городе Алзамай Иркутской области загорелся частный деревянный дом. Об этом сообщили сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Нижнеудинского района в Telegram-канале «Пожарный надзор 38:11».К моменту прибытия пожарных небольшой деревянный дом был объят пламенем. Дознаватели МЧС в ходе проверки установили, что там проживал мужчина, передвигающийся в инвалидном кресле.Как выяснилось, на помощь инвалиду пришёл неизвестный герой. Он эвакуировал мужчину из огня и отвёз его к родственникам.- Этого человека ни они, ни сам спасённый, к сожалению, не запомнили, - сообщили специалисты.Местных жителей, владеющих информацией о произошедшем просят обратиться в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнеудинскому району ГУ МЧС России.