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В Улан-Удэ медсестра отсудила «ковидную» страховую выплату

В Улан-Удэ медсестра отсудила «ковидную» страховую выплату
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Фонд соцстрахования незаконно отказывал медику

В Улан-Удэ медсестра, заразившаяся в разгар пандемии коронавирусом на работе, через суд получит единовременную страховую выплату. За помощью женщина обратилась в прокуратуру.

- Установлено, что медсестра лечебного учреждения при исполнении трудовых обязанностей по уходу за больными заразилась COVID-19. Вопреки требованиям законодательства региональное отделение Фонда социального страхования отказало ей в выплате единовременной страховой выплаты в связи с заболеванием, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

В целях защиты прав медика прокурор района направил в суд иск об обязании отделения фонда устранить нарушения.

Суд удовлетворил иск и обязал выплатить медсестре 68 тысяч рублей. Законность решения проверена судом апелляционной инстанции.

прокуратура коронавирус страховые выплаты

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