Фонд соцстрахования незаконно отказывал медику
В Улан-Удэ медсестра, заразившаяся в разгар пандемии коронавирусом на работе, через суд получит единовременную страховую выплату. За помощью женщина обратилась в прокуратуру.
- Установлено, что медсестра лечебного учреждения при исполнении трудовых обязанностей по уходу за больными заразилась COVID-19. Вопреки требованиям законодательства региональное отделение Фонда социального страхования отказало ей в выплате единовременной страховой выплаты в связи с заболеванием, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В целях защиты прав медика прокурор района направил в суд иск об обязании отделения фонда устранить нарушения.
Суд удовлетворил иск и обязал выплатить медсестре 68 тысяч рублей. Законность решения проверена судом апелляционной инстанции.
В Улан-Удэ медсестра отсудила «ковидную» страховую выплату
Общество, Фото:
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