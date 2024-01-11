В Улан-Удэ медсестра отсудила «ковидную» страховую выплату

Фонд соцстрахования незаконно отказывал медику



В Улан-Удэ медсестра, заразившаяся в разгар пандемии коронавирусом на работе, через суд получит единовременную страховую выплату. За помощью женщина обратилась в прокуратуру.



- Установлено, что медсестра лечебного учреждения при исполнении трудовых обязанностей по уходу за больными заразилась COVID-19. Вопреки требованиям законодательства региональное отделение Фонда социального страхования отказало ей в выплате единовременной страховой выплаты в связи с заболеванием, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



В целях защиты прав медика прокурор района направил в суд иск об обязании отделения фонда устранить нарушения.



Суд удовлетворил иск и обязал выплатить медсестре 68 тысяч рублей. Законность решения проверена судом апелляционной инстанции.



