В дело вмешалась прокуратура
В Иволгинском районе Бурятии возле детского сада и спортивного комплекса не было парковочных мест парковки автомобилей инвалидов. Нарушение требований федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» выявили в ходе прокурорской проверки.
Глава Иволгинского района получил прокурорское представление.
После этого нарушения устранили.
- Выделены специализированные места, установлены дорожные знаки, обозначающие места для парковки автомобилей инвалидов, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии возле детсада и спорткомплекса не было парковок для инвалидов
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