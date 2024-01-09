В Бурятии возле детсада и спорткомплекса не было парковок для инвалидов

В дело вмешалась прокуратура



В Иволгинском районе Бурятии возле детского сада и спортивного комплекса не было парковочных мест парковки автомобилей инвалидов. Нарушение требований федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» выявили в ходе прокурорской проверки.



Глава Иволгинского района получил прокурорское представление.



После этого нарушения устранили.



- Выделены специализированные места, установлены дорожные знаки, обозначающие места для парковки автомобилей инвалидов, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.





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