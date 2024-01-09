Над Бурятией перед Рождеством появились световые столбы



В конце минувшей недели во многих российских регионах наблюдали так называемые световые столбы. Это оптическое явление, при котором небо словно окрашивается яркими красками. А возникает оно в морозную погоду, когда в атмосфере образуются кристаллы льда.







Свет от ярких земных источников – к примеру, от фонарей, прожекторов, огней автомобилей, освещённых зданий – идёт снизу и вертикально рассеивается на зависших в воздухе кристаллах. В итоге появляется такой вот «столб». Жители Кяхтинского района Бурятии засняли это красивейшее явление на камеру за день до Рождества, в ночь с 5 на 6 января.



- В Кяхте над фонарями появились столбы света. Такое явление можно наблюдать, когда на улице холодно и нет ветра, – рассказали местные в группе «Кяхта-инфо.24/7».





В последние дни в Москве воцарились сильные морозы, и над российской столицей тоже образовались световые столбы. А ещё там заметили солнечное и лунное гало и алмазную пыль.





