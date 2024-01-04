В Бурятии продолжается сбор подписей в поддержку Владимира Путина

До выборов президента остаётся два с половиной месяца
В Бурятии набирает ход сбор подписей за Владимира Путина, который в декабре выдвинулся на выборы президента России в качестве самовыдвиженца. По закону ему надо собрать не менее 300 тысяч подписей до конца января. Кампания по сбору идёт во всех районах Бурятии.
Она стартовала в декабре и не прекращается во время новогодних праздников. О том, как идёт процесс, рассказала председатель регионального избирательного штаба Владимира Путина Татьяна Парпаева.
- За небольшой срок нам удалось собрать уже более 12 тысяч подписей. В данный момент в самых оживлённых местах Улан-Удэ работают шесть точек сбора, где можно выразить поддержку нашему кандидату. В сборе подписей участвуют волонтёры тех общественных организаций, которые поддержали выдвижение Владимира Путина. – подчеркнула Татьяна Парпаева.
По её словам, с 4 января запущены пикеты по сбору подписей сразу в нескольких районах – Иволгинском, Кабанском, Селенгинском, Баргузинском, Заиграевском и Кяхтинском. Кроме того, в каждом районе республики сбор подписей идёт через местные исполкомы партии «Единая Россия».
Между тем Центризбирком России уже завершил приём документов от претендентов на участие в выборах президента РФ, выдвинутых политическими партиями. Ранее, 27 декабря, прекратился приём документов для регистрации групп избирателей, создаваемых в поддержку самовыдвиженцев. Таким образом, заявочный этап в рамках президентской кампании окончен.
Как сообщил ранее ТАСС зампредседателя ЦИК Николай Булаев, сейчас в списке возможных кандидатов на выборах президента РФ – 11 человек. По его данным, остальные – более чем 30 человек, оповестившие ранее комиссию о намерении принять участие в выборах президента – до данного этапа не дошли.
Определились с кандидатами и основные политические партии России. КПРФ выдвинула Николая Харитонова, ЛДПР – Леонида Слуцкого, «Новые люди» – Владислава Даванкова. Что касается «Справедливой России», то руководство партии решило никого не выдвигать и поддержать кандидатуру Владимира Путина. Однако штабы всех других кандидатов, за исключением Владимира Путина, активности в Бурятии пока не проявляют.
Напомним, голосование на выборах президента продлится три дня – 15, 16 и 17 марта.
В Бурятии продолжается сбор подписей в поддержку Владимира Путина
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