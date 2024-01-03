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В Бурятии появился штаб по предотвращению национализма и сепаратизма

В Бурятии появился штаб по предотвращению национализма и сепаратизма
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его возглавил Алексей Цыденов
 
В преддверии новогодних праздников в Бурятии появился штаб по предотвращению угроз сепаратизма, национализма, экстремизма, массовых беспорядков и совершения преступлений экстремистской направленности. Его возглавил руководитель региона. Соответствующий указ за подписью Алексея Цыденова опубликовали на официальном сайте правительства РБ 29 декабря.

Новый орган создали для защиты населения от вышеперечисленных угроз. Всего в него включили 27 человек. 

В списке, помимо самого Цыденова – председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов, главный федеральный инспектор по РБ Сергей Ромахин, два зампреда правительства – Иван Альхеев и Алдар Гулгенов, республиканские министры, общественники, руководитель республиканского управления Росгвардии Сергей Гатилов, начальник УФСИН по РБ Сергей Кудрявцев, министр внутренних дел Олег Кудинов, глава МЧС по Бурятии Александр Марков, учёные, представители администрации главы республики и силовых ведомств.
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