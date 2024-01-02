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В Бурятии ушёл из жизни 99-летний ветеран Великой Отечественной

В Бурятии ушёл из жизни 99-летний ветеран Великой Отечественной
Общество, 
Цыден Ганжуров – уроженец Кяхтинского района

В Бурятии ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны и Вооружённых сил СССР, полковник в отставке, заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Бурятской АССР Цыден Доржиевич Ганжуров.

Цыден Доржиевич родился 10 сентября 1924 года в селе Большой Луг Кяхтинского района в крестьянской семье. В 1939 году окончил Субукто-Харьястскую неполную среднюю школу. В 1940 году поступил в Кяхтинское педагогическое. Окончил первый курс, но в связи с тяжёлым материальным положением оставил учёбу и начал работать в колхозе.

В 1942 году был призван в Красную Армию. До 1944 года служил в отдельном учебном батальоне 275-й стрелковой дивизии Забайкальского фронта рядовым, затем сержантом. В 1944 году направлен на учёбу в Ашхабадское военное училище Среднеазиатского военного округа. С марта по апрель 1945 года находился в действующей армии 4-го Украинского фронта. За ратные подвиги награждён орденом Отечественной войны 2-й степени (1985 г.), медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Вернувшись с фронта, Цыден Доржиевич окончил Ашхабадское военное училище в 1946 году. В 1947 году окончил Фрунзенское парашютно-десантное училище. В 1949 году служил в воздушно-десантных войсках. С 1949 по 1971 годы служил на офицерских должностях в Забайкальском военном округе. В 1957 году окончил Высшие курсы офицерского состава в Ленинграде. Избирался членом партийной комиссии дивизии. Полковник в отставке.

«За заслуги в укреплении обороноспособности страны» указом президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1968 г. Ц.Д. Ганжуров награждён орденом «Знак Почёта». Удостоен многих медалей.

Будучи пенсионером, с 1971 по 1989 годы работал директором гостиницы-пансионата при управлении делами Совета министров Бурятской АССР. «За заслуги в развитии жилищно-коммунального хозяйства республики» указом президиума верховного Совета Бурятской АССР от 27 июня 1983 г. ему было присвоено почётное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Бурятской АССР».

Прощание состоится 5 января в Улан-Удэ, сообщает администрация Кяхтинского района.
Бурятия Улан-Удэ Кяхтинский район некролог ветераны ВОВ

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