В пригороде Улан-Удэ проведут любительский чемпионат по автогонкам на льду

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Первый этап состоится в конце этой недели



7 января в Иволгинском районе Бурятии стартует первый этап любительского открытого чемпионата республики по ледовым гонкам. Местом проведения станет подготовленная трасса на льду карьера в селе Сужа.



К участию допускаются лица, имеющие действующее водительское удостоверение Российской Федерации. Соревнования проводятся в семи классах автомобилей:

Класс «1» – Передний привод. Гражданские не шипованные шины.

Класс «2» – Передний привод. Гражданские шипованные шины.

Класс «3» - Задний привод. Гражданские не шипованные шины.

Класс «4» – Задний привод. Гражданские шипованные шины.

Класс «5» – Полный привод. Гражданские не шипованные шины.

Класс «6» – Полный привод. Гражданские шипованные шины.

Класс «7» – Автомобили, с приводом на любую ось. Спортивная резина заводского изготовления с шипом не более 4,5 мм.



Первый этап чемпионата состоится 7 января. Второй этап пройдёт 21 января. Третий этап – 10 февраля. Четвёртый этап – 24 февраля. Пятый этап – 8 марта. Первый и пятый этапы пойдут в зачёт межрегионального «Кубка Байкала».



Соревнования пройдут по следующему расписанию:

9:00-10:00 – Регистрация участников

9:00-10:30 – Административная и техническая проверка. Медицинский контроль

10:30-11:30 – Свободная тренировка

11:30-12:30 – Квалификация участников

12:30 – Брифинг

13:00 – Открытие соревнований



Возрастное ограничение: 0+.

