Первый этап состоится в конце этой недели
7 января в Иволгинском районе Бурятии стартует первый этап любительского открытого чемпионата республики по ледовым гонкам. Местом проведения станет подготовленная трасса на льду карьера в селе Сужа.
К участию допускаются лица, имеющие действующее водительское удостоверение Российской Федерации. Соревнования проводятся в семи классах автомобилей:
Класс «1» – Передний привод. Гражданские не шипованные шины.
Класс «2» – Передний привод. Гражданские шипованные шины.
Класс «3» - Задний привод. Гражданские не шипованные шины.
Класс «4» – Задний привод. Гражданские шипованные шины.
Класс «5» – Полный привод. Гражданские не шипованные шины.
Класс «6» – Полный привод. Гражданские шипованные шины.
Класс «7» – Автомобили, с приводом на любую ось. Спортивная резина заводского изготовления с шипом не более 4,5 мм.
Первый этап чемпионата состоится 7 января. Второй этап пройдёт 21 января. Третий этап – 10 февраля. Четвёртый этап – 24 февраля. Пятый этап – 8 марта. Первый и пятый этапы пойдут в зачёт межрегионального «Кубка Байкала».
Соревнования пройдут по следующему расписанию:
9:00-10:00 – Регистрация участников
9:00-10:30 – Административная и техническая проверка. Медицинский контроль
10:30-11:30 – Свободная тренировка
11:30-12:30 – Квалификация участников
12:30 – Брифинг
13:00 – Открытие соревнований
Возрастное ограничение: 0+.
В пригороде Улан-Удэ проведут любительский чемпионат по автогонкам на льду
Общество, Фото:
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