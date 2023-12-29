В Иркутской области молодым семьям могут предоставить дополнительные соцвыплаты

В регионе вступил в силу соответствующий указ губернатора



В Иркутской области вступил в силу указ губернатора «О предоставлении дополнительной социальной выплаты молодым семьям – участникам федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» при рождении (усыновлении или удочерении) ребёнка (детей)».



- Указом утверждается порядок предоставления дополнительной выплаты молодым семьям при рождении, усыновлении или удочерении ребёнка, которые уже получили в нашем регионе социальную выплату на улучшении жилищных условий по программе «Молодым семьям – доступное жильё», - рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Приятно, что молодые люди смогут получить дополнительную поддержку от государства, которую можно направить, например, на погашение ипотечного кредита.



Право на получение выплаты предоставляется молодой семье при одновременном соблюдении условий:

- Рождение (усыновление или удочерение) ребёнка (детей) в период с даты заключения кредитного договора на приобретение (строительство) жилого помещения до даты предоставления молодой семье соцвыплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, либо в период с даты утверждения органом местного самоуправления, отобранного для участия в государственной программе, списка молодых семей – участников государственной программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, до даты предоставления молодой семье социальной выплаты - для молодых семей, получивших социальную выплату в 2021 и 2022 годах;

- Рождение (усыновление или удочерение) ребёнка (детей) в период с даты утверждения списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году в рамках государственной программы до даты предоставления молодой семье социальной выплаты – для молодых семей, получивших социальную выплату в 2023 и последующих годах;

- Рождённый (рождённые) (усыновлённый (усыновлённые) или удочерённый (удочерённые)) ребёнок (дети) не включён (не включены) в состав молодой семьи при формировании министерством списка на получение социальных выплаты;

- Молодой семье предоставлена социальная выплата;

- Возраст обоих родителей ребёнка (детей) либо единственного родителя ребёнка (детей) не превышает 35 лет на дату принятия министерством решения о предоставлении молодой семье дополнительной социальной выплаты.



- Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья должна обратиться с заявлением в администрацию муниципального образования по месту вступления в государственную программу, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



