Прокурор Бурятии нашёл нарушения в улан-удэнской колонии





Прокурор Бурятии Михаил Филичев с проверкой посетил исправительную колонию строгого режима № 8. Он обошёл жилую зону, посетил общежития отрядов, в том числе со строгими условиями отбывания наказания, производственных объектов, здания медицинского учреждения.- В ходе проверки выявлены отдельные нарушения уголовно-исполнительного законодательства в части режимных требований, материально-бытового обеспечения, санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.Начальник УФСИН России по Бурятии получил прокурорское представление. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле надзорного органа.Кроме того, Михаил Филичев провёл личный приём осуждённых. Обратившимся разъяснили тонкости закона по вопросам перевода в другое учреждение для дальнейшего отбывания наказания, медико-санитарного обеспечения, обжалования решений органов уголовно-исполнительной системы. По всем обращениям организованы проверки, их результаты контролируются прокуратурой республики.