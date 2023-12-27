В министерстве культуры прошло заседание коллегии под руководством Соелмы Дагаевой
26 декабря на заседании коллегии министерства культуры Бурятии подвели итоги работы по присвоению, подтверждению (снятию) званий «Народный художественный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив.
По данным Республиканского центра народного творчества (РЦНТ), в 2023 году 84 коллектива подтвердили свои звания «Народный художественный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив», среди них 60 народных коллективов, 24 образцовых. Звания коллективы подтверждают каждые три года.
В течение 2023 года специалисты РЦНТ знакомятся с творческими портфолио коллективов, осматривают их программы. Специалисты рекомендуют коллективам активно участвовать в международных, всероссийских, межрегиональных, региональных конкурсах и фестивалях, обязательно принимать участие в республиканских конкурсах и фестивалях, а также регулярно проходить курсы повышения квалификации.
С 1 января 2024 года в республике будут работать 247 коллективов, имеющих звания «Народный художественный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив». Среди них:
- 189 коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений,
- 30 коллективов муниципальных детских школ искусств;
- три коллектива в системе органов управления образования;
- 25 ведомственных коллективов.
Как сообщили в пресс-службе минкультуры, в 2024 году свои звания должны будут подтвердить 118 коллективов.
В Бурятии 84 коллектива подтвердили статусы народных и образцовых
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