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Депутат Госдумы от Бурятии оказался в самом хвосте рейтинга полезности

Депутат Госдумы от Бурятии оказался в самом хвосте рейтинга полезности
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ещё двое депутатов от республики – где-то посередине

Эксперты составили 20-й интегральный рейтинг депутатов Государственной Думы РФ по итогам декабря. Политологи оценили коэффициент полезности каждого народного избранника и пришли к выводу, что их общая активность к концу года значительно возросла по сравнению с периодом, предшествовавшим СВО.

- За два года работы восьмого созыва Госдумы сформировался особый стиль. Тот, кто не попадает в резонанс повестки и камертон событий, уходит назад. Впереди – как молодёжь, так и опытные депутаты, – отмечают авторы исследования. – ГД продолжает активно работать над созданием новых законопроектов, касающихся специальной военной операции. В их числе – законы о бесплатной профессиональной подготовке инвалидов-участников СВО, о присвоении соцстатуса компаниям, принимающим на работу ветеранов спецоперации и т. д. Депутаты, помимо своей деятельности, дополнительно принимали участие в региональных выборах – в новых регионах РФ и в Москве. Активная медийная повестка повлияла на их позиции в рейтинге.

Осенью парламентарии внесли на рассмотрение 530 законопроектов (с начала года – 2528). Всего приняли 694. Больше всего инициатив и предложений за осеннюю сессию поступило от «Единой России» (134). Далее идут ЛДПР (123), «Справедливая Россия – за правду» (102), КПРФ (71) и «Новые люди» (57).

Полезность депутатов основана на четырёх индексах – индексе народного голосования (то есть возможности того или много народного избранника мобилизовать сторонников), его активности в Госдуме (законотворческой активности), медийности (количестве упоминаний в СМИ и инфополе) и экспертном индексе работы в регионе (оценка работы парламентария на конкретной территории экспертами).

Интересы Бурятии в Госдуме представляют двое единороссов – одномандатник Вячеслав Дамдинцурунов и списочник Николай Будуев, а также коммунист Вячеслав Мархаев.

Будуев оказался на 272 месте, Мархаев – на 278-ом, а Дамдинцурунов – и вовсе на 416-ом из 441-го. 
депутаты госдума

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