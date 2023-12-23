

- перед выездом на лёд необходимо отключить блокировку дверей, отстегнуть ремни безопасности;

- на ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим;

- запрещено допускать нагрузки, превышающие грузоподъёмность льда.











В Улан-Удэ открылась единственная ледовая переправа. Она пролегает через реку Селенга в микрорайоне Мостовой. Её протяжённость составила 400 метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.Инспекторы Центра ГИМС проводят рейды совместно с сотрудниками администрации Советского района, комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности, а также пресс-службой администрации города. Во время рейда провели беседы с горожанами. Кроме того, были обнаружены открытые участки реки и несанкционированная ледовая переправа.- На реке Уда в районе автомобильного моста по проспекту Автомобилистов обнаружен прорыв воды на лёд, наблюдается течение. На реке Уда в районе станции Тальцы выявлена несанкционированная автомобильная ледовая переправа, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.Водителям напомнили правила пользования ледовыми переправами: