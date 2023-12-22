В Бурятии начал работу региональный избирательный штаб Владимира Путина

Инициативная группа начнёт сбор подписей уже в ближайшие дни



Сегодня в Бурятии состоялась первая встреча членов регионального избирательного штаба Владимира Путина.



- Мы все свидетели, насколько меняется Дальний Восток, Дальневосточный Федеральный округ, Республика Бурятия, сколько средств выделяется, строятся новые объекты. Это школы, детские сады, больницы, спортивные залы. Очень много программ, в которых сегодня республика выигрывает. Мы буквально на этой неделе запускаем два новых детских лагеря. Мы на следующий год отремонтируем новые пространства для молодёжи, - рассказала замминистра спорта и молодёжной политики Бурятии Татьяна Парпаева. - Наши многодетные семьи получают финансовую поддержку для того, чтобы в хороших условиях воспитывать и растить своих детей.



По её словам, правильность выбранного курса подтверждаются теми проектами, по которым даны поручения: это и студенческий кампус, который будет построен. И мастер-планы городов Улан-Удэ и Северо-Байкальска. Это миллиарды и миллиарды рублей, которые будут вложены в развитие нашего региона.



Член инициативной группы, депутат Хурала Вячеслав Дондоков, который лично был на полях СВО в качестве добровольца, уверен, что сейчас особенно важно, чтобы страна сплотилась:



- Сейчас наша страна находится в непростой ситуации, когда на нас ополчился весь западный мир. И мы, будем откровенно говорить, ведём борьбу со всей Европой практически. Это сложно, это очень ответственно, но это необходимо было сделать. Потому что смотреть на то, как тебя пытаются поставить на колени, заставить выполнять какие-то свои команды, приказы… Поэтому мы сейчас, объединившись всем своим государством, восстановив свою историческую целостность, боремся со всем западом. И что самое важное, я считаю, что мы в этой борьбе побеждаем. Медленно, но уверенно.



Он также отметил позитивные изменения, которые произошли, пока он был на СВО:



- Год меня не было в Республике Бурятия - сколько всего изменилось. Потихонечку, уверенными шагами мы движемся в сторону позитивных изменений. Строятся новые учреждения. У работающего населения появляются уверенные достаточные гарантии своего безбедного будущего. Потихоньку-потихоньку страна встает с колен. Я думаю, у нас еще многое впереди, планы на ближайшие годы у нас громаднейшие, в том числе и в нашем регионе.



Президент РОО «Союз промышленников и предпринимателей», генеральный директор «Улан-Удэнского приборостроительного объединения» Владимир Лучников, который также вошёл в состав избирательного штаба, напомнил о том, насколько важен исторический опыт:



- Мы историю знаем, мы помним. Здесь присутствуют и волонтёры Победы, и наши волонтёры Добродома, которые проводят очень большое количество мероприятий для того, чтобы ещё раз вспомнить все события, которые происходили в нашей стране. И мы все помним - когда мы давали слабину, происходили разные смутные периоды. И дабы не допустить этого периода, нам сейчас очень важно сплотиться, объединиться и показать всему миру, что в России проживают самые сплоченные граждане.



Напомним, голосование на выборах президента страны пройдёт с 15 по 17 марта будущего года.



