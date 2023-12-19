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Уже завтра стартуют собрания с жителями центральной части Улан-Удэ

Уже завтра стартуют собрания с жителями центральной части Улан-Удэ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Обсуждение коснётся переселения в рамках проекта комплексного развития территорий

В Бурятии специалисты управления комплексного развития территорий предлагают жителям центра Улан-Удэ обсудить детали предстоящего переезда. Собрания пройдут 20, 21 и 22 декабря в 18:00 на втором этаже центрального стадиона (ул. Кирова ,1), в конференц-зале №2-20.

Первое переселение в центральной части Улан-Удэ в рамках проекта комплексного развития территорий планируется провести уже в ближайшие дни. Пилотными определили 18 домов, расположенных в центральной части города.

На собрание, которое пройдёт 20 декабря, приглашаются жители многоквартирных домов по ул. Банзарова, 8,10, Смолина, 1а, Кузнечная, 2.

21 декабря встречи пройдут с жителями домов по ул. Банзарова, 4,6, Смолина, 1,3, и Кузнечная, 3.

А 22 декабря приглашают принять участие в собрании собственников домов по ул. Кузнечная, 4, 19, 19в, 4а, 6, 3а и Банзарова, 6б.

КРТ минстрой РБ Улан-Удэ

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