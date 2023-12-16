В селе Бурятии вандалы запутали автомобилистов

Злоумышленники ввели их в заблуждение, испортив дорожный знак



Жители Баргузинского района рассказали, что знак ограничения максимальной скорости до 30 км/ч на дороге у районного центра испортили неизвестные. Кто-то написал там «60». Это ввело в заблуждение автомобилистов.



- Со стороны заправки знаков нет. С какой допустимой скоростью всё-таки можно ехать? – поинтересовались сельчане в группе «Баргузин-инфо.24/7» и попросили дать разъяснения по этому поводу.



В Минтрансе РБ сообщили со ссылкой на ГКУ «Бурятрегионавтодор», что дорожный знак «Ограничение скорости», повреждённый вандалами, оперативно заменят.

