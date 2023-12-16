16 декабря

15 декабря

Популярное

В селе Бурятии вандалы запутали автомобилистов

В селе Бурятии вандалы запутали автомобилистов
Общество,  Фото:pixabay.com
Злоумышленники ввели их в заблуждение, испортив дорожный знак

Жители Баргузинского района рассказали, что знак ограничения максимальной скорости до 30 км/ч на дороге у районного центра испортили неизвестные. Кто-то написал там «60». Это ввело в заблуждение автомобилистов.

- Со стороны заправки знаков нет. С какой допустимой скоростью всё-таки можно ехать? – поинтересовались сельчане в группе «Баргузин-инфо.24/7» и попросили дать разъяснения по этому поводу.

В Минтрансе РБ сообщили со ссылкой на ГКУ «Бурятрегионавтодор», что дорожный знак «Ограничение скорости», повреждённый вандалами, оперативно заменят.
дорожные знаки вандалы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии температура опускалась до -54
В Бурятии температура опускалась до -54
Общество, 16.12.2023
В районе при этом отмечают, что морозы ослабевают
В Улан-Удэ состоится первенство Бурятии по фигурному катанию
В Улан-Удэ состоится первенство Бурятии по фигурному катанию
Общество, 16.12.2023
Юные фигуристы посоревнуются в одиночном катании
До -36 похолодает в Бурятии
До -36 похолодает в Бурятии
Общество, 16.12.2023
В республике сохранятся сильные морозы
В Бурятии пройдёт чемпионат республики по кикбоксингу
В Бурятии пройдёт чемпионат республики по кикбоксингу
Общество, 15.12.2023
Также состоится первенство региона
Улан-Удэ примет первенство Бурятии по вольной борьбе
Улан-Удэ примет первенство Бурятии по вольной борьбе
Общество, 15.12.2023
Соревнования состоятся на следующей неделе
В Улан-Удэ проведут благотворительную «Ёлку желаний»
В Улан-Удэ проведут благотворительную «Ёлку желаний»
Общество, 15.12.2023
«Волшебником» для воспитанников детского дома-интерната может стать каждый желающий
В районе Бурятии благоустраивают дворы
В районе Бурятии благоустраивают дворы
Общество, 15.12.2023
Одним из них стал двор в селе Ильинка
В Бурятии опровергли слухи об обрушении потолка в школе искусств
В Бурятии опровергли слухи об обрушении потолка в школе искусств
Общество, 15.12.2023
Местные жители решили, что находиться в ДШИ теперь небезопасно
Студенты Бурятии стали лучшими в ДФО
Студенты Бурятии стали лучшими в ДФО
Общество, 15.12.2023
Команда представит округ на всероссийском этапе
В районе Бурятии открыли модернизированную школу искусств
В районе Бурятии открыли модернизированную школу искусств
Общество, 15.12.2023
Храм детского искусства в посёлке Усть-Баргузин вновь принимает своих воспитанников
В Забайкалье назвали редкие и популярные имена новорождённых
В Забайкалье назвали редкие и популярные имена новорождённых
Общество, 15.12.2023
Редкими в этом году были имена Намсан, Намина и Севара

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^