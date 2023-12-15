Она пыталась согреться в моторном отсеке автобуса
14 декабря в Иркутске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии спасли замерзающую бездомную кошку.
Росгвардейцы заметили животное на обочине оживлённой дороги в 37-градусный мороз. Кошка пыталась найти тепло под машинами.
Сержант полиции Владимир Хазагаев и младший сержант полиции Борис Дербышев решили помочь кошке, поняв, что иначе она погибнет.
- Замёрзшая кошка пыталась согреться в моторном отсеке автобуса, и это грозило ей неминуемой смертью. Тогда стало понятно, что её надо спасать. Осторожно подобрались к животному и достали. Потом приняли решение взять испуганного питомца с собой в служебный автомобиль и отогреть, - рассказал Борис Дербышев.
Оказавшись в тепле на руках у росгвардейцев, кошка тут же свернулась клубочком и замурлыкала. Сейчас она находится на передержке у волонтёров, ей ищут новых хозяев.
Иркутские росгвардейцы спасли кошку, замерзавшую в -37
Общество, Фото:
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