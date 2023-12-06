Микропластик обнаруживают не только в воде Байкала, но и внутри его обитателей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Учёные призывают скорее принять закон об ограничении одноразовых пластиковых изделий на байкальской территории



Частицы микропластика встречаются уже не только в воде озера Байкал, но уже и в организмах животных. Об этом заявили учёные на круглом столе в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



В обсуждении приняли участие эксперты ассоциации «Байкал без пластика» и представители особо охраняемых природных территорий. Учёные поделились своими наблюдениями, что птенцы чаек потребляют кусочки пластика вместе с пищей.



- В Байкале существенное количество мелких частиц пластика: примерно, как два листа формата А4 на один квадратный километр. Если снизить количество пластикового мусора, попадающего на водосборную территорию, тогда концентрации микропластика в воде Байкала будет постепенно снижаться, – считает старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Михаил Колобов.



Главная проблема, с которой сталкиваются заповедники, – это отсутствие понятной инфраструктуры по сортировке и переработке вторсырья, нехватка площадок для раздельного накопления, отметили в интернет-журнале «Первый Байкальский».



При этом Прибайкальский и Забайкальский национальные парки занимаются раздельным сбором и вывозом отходов, специальные контейнеры установлены на Ольхоне, на Большой Байкальской тропе, на кордоне «Заповедного Подлеморья».



Учёные считают, что поможет закон об ограничении одноразовых пластиковых изделий. Так, в национальном парке «Красноярские столбы» уже запретили продажу еды и чая в одноразовой пластиковой таре – это помогло снизить количество образующегося пластикового мусора. Подобный законопроект подготовлен для Байкальской природной территории.



- Проект законодательной инициативы по ограничению продажи одноразовой пластиковой посуды и пакетов прошёл первое чтение и в настоящее время уточняется к вынесению ко второму чтению, – отметила координатор подкомитета по охране озера Байкал комитета Государственной Думы по экологии Елена Матвеева.



