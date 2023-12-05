Из-за перегрузок происходят частые отключения электричества
За прошедшую неделю в Улан-Удэ произошло 16 технологических нарушений на электросетях.
Энергетики отмечают, что все ситуации связаны с повышенным потреблением и перегрузкой сетей в связи с переходом горожан на электроотопление.
- Электрические сети в частном секторе и пригороде построены в советское время. Тогда не было стиральных и посудомоечных машин, водонагревателей и электрокотлов. Сети в ДНТ и СНТ строились для сезонного использования. В настоящее время на таких участках строят капитальные дома и коттеджи с круглогодичным проживанием. При этом многие потребители самостоятельно переходят на электроотопление, не уведомив об этом сетевую организацию. Это сказывается на качестве электроснабжения. Из-за перегрузок падает напряжение, происходят частые отключения, - пояснили в комитете городского хозяйства.
В Улан-Удэ электрокотлы перегружают сети
Общество, Фото:
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