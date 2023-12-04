05 декабря

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В селе Бурятии достраивают водозаборные сооружения и сети водоснабжения

В селе Бурятии достраивают водозаборные сооружения и сети водоснабжения
Общество,  Фото:pixabay.com
Они появятся в одном из райцентров республики

В Кабанском районе Бурятии завершается строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. Объект реализуется в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда». Степень готовности объекта составляет 80 процентов. Его планируется ввести в эксплуатацию до конца 2023 года.

В качестве основного источника водоснабжения юго-восточной части села Кабанск запроектирован водозабор с водоотбором 722,8 куб. м в сутки, состоящий из двух скважин – рабочей и резервной. Питьевая вода до потребителей будет поступать по наружным сетям водоснабжения протяжённостью более пяти километров.

Контракт на строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в юго-восточной части села Кабанск заключён на сумму 319 млн рублей. По данным федерального учреждения «Росстройконтроль», техническая готовность объекта составляет 80%.

На сегодня, по сведениям заказчика, смонтированы все наружные сети водоснабжения, длиной более 5 км, их прокладывали в основном методом горизонтально-направленного бурения. Смонтировано 53 колодца, 9 колонок, 17 пожарных гидрантов. Установлены два резервуара для воды, ёмкостью 150 куб. м. Сейчас идёт их утепление. Построено здание под повысительно-насосную станцию, которая оснащена всем необходимым оборудованием. Для электроснабжения объекта обустроена дизельная электростанция. На сегодняшний день идёт благоустройство территории и установка ограждения.

- Средства на строительство системы централизованного водоснабжения выделены из федерального бюджета по программе «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда». Объект будет сдан до 20 декабря этого года, - рассказал Евгений Поляков, замминистра строительства и модернизации ЖКК Бурятии.

Строительство водозаборного сооружения и сетей водоснабжения в юго-восточной части села Кабанск Кабанского района должно решить основную проблему жителей – отсутствие централизованного водоснабжения. По данным администрации Кабанского района, в схему водоснабжения юго-восточной части села Кабанск должны войти улицы Яблоневая, Рассветная, Истомина, Кирова, Советская, пер. Истомина, центральный проезд, пересекающий улицы Черёмуховая, Цветочная, Вишнёвая, Рябиновая, Берёзовая, Зелёная. Строительство объекта должно обеспечить водой 765 домов, в которых проживают 2295 человек, уточнили в районной администрации.

Бурятия водоснабжение Кабанский район

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