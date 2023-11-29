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Строительные организации Бурятии купили бойцам СВО три автомобиля

Строительные организации Бурятии купили бойцам СВО три автомобиля
Общество,  Фото:пресс-служба УКС РБ

Приобретено и другое оборудование

В Бурятии представители строительного комплекса приобрели три автомобиля, квадрокоптеры, принтер для широкоформатной печати, рации и прочее оснащение для нужд спецоперации. Большая часть закупленного уже на передовой. Организатором сбора помощи выступило управление капитального строительства  (УКС) Бурятии.

- Я благодарен генеральным директорам подрядных и проектных организаций за то, что они всегда готовы помочь нашим бойцам на СВО. Я надеюсь, что такой пример будет заразительным и помочь нашим военным присоединится еще больше людей, - отметил начальник УКС Анатолий Урбанов.

Помощь оказали подрядные организации «Ремстрой», «Дом 2000», «Медком», «Строительное управление» и проектная организация «Архитектурная студия».

С начала военной операции строительный комплекс Бурятии активно помогает участвующим в спецоперации, сообщает пресс-служба УКС. В прошлом году на средства подрядных организаций были приобретены и отправлены на передовую два автомобиля.

СВО помощь спецоперация на Украине

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