28 ноября

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В Улан-Удэ раздадут «Хрустальные валенки» за достижения в сфере рекламы и PR

В Улан-Удэ раздадут «Хрустальные валенки» за достижения в сфере рекламы и PR
Общество, 

Церемония пройдёт 6 декабря

17-я церемония вручения премии за достижения в сфере медиакоммуникаций пройдёт в Улан-Удэ 6 декабря. Её ежегодно проводят студенты кафедры «Медиакоммуникации» Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ). Они не устают удивлять, сообщает пресс-служба вуза. На этот раз подготовлено три новые номинации: «Лучшее медиасобытие года», «Лучший товарный бренд», «Лучшее рекламное агентство».   

Номинацией «Лучший товарный бренд» молодые пиарщики хотят помочь местным товаропроизводителям лучше продвигать свои продукты в социальных сетях.

Номинация «Лучшее медиасобытие» отметит региональные мероприятия в сфере экономики, культуры, спорта и образования, которые получили широкое освещение в СМИ. По мнению организаторов, рассказывать в массмедиа о своих мероприятия очень важно, так как именно СМИ формируют медиаимидж Республики Бурятии.

«Если тебя нет в интернете и медиапространстве, то тебя нет и для потребителя», - считают организаторы.

Много лет студенты отмечали лучших рекламодателей и распространителей рекламы. Но ни разу изготовителей рекламы. В этом году они решили исправить эту ситуацию и разработали методику по оценке рекламных агентств. Эта методика основана на оценке коммуникаций рекламных агентств со своими потребителями. Студенты проанализировали сайты рекламных агентств, паблики в соцсетях, а также профили в геосервисах 2Гис и Яндекс.Картах.

Традиционная номинация «Лучшая пресс-служба», которая существует уже 11 лет, в этом году также претерпела большие изменения. По мнению студентов, пресс-службы сейчас превратились в самостоятельные медиа. Поэтому традиционный метод – опрос журналистов уже не актуален. В этом году победителей выявляли на основе анализа новостей, опубликованных на официальных сайтах и в пабликах организаций в социальных сетях. 

В этом году не претерпела изменений только номинация «Лучший рекламораспространитель». Как всегда, осенью студенты ВСГУТУ вышли на улицы Улан-Удэ и опросили 400 жителей города, какие СМИ они смотрят, читают, слушают.

Церемония вручения премии «Хрустальный Валенок-2023» состоится в банкетном зале «Премьер холл» в гостинице «Бурятия». 

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