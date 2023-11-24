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Период юза: Улан-удэнцев просят быть более осторожными на трамвайных путях

Общество, 
В зимнее время тормозной путь вагона увеличивается в два раза

В МУП «Управление трамвая» напомнили пешеходам и водителям о таком явлении, как юз. А проще говоря о том, что трамвай не всегда может быстро затормозить на заснеженных рельсах.

Юз – это скольжение колеса транспортного средства по опорной поверхности. То есть, при замедлении (торможении) происходит неконтролируемое скольжение колёс трамвая по рельсам. Особенно часто явление юза происходит зимой из-за загрязнения и образования наледи рельсового пути. Чаще всего такое случается там, где рельсы лежат вровень с автомобильной дорогой. На улице Гагарина в Улан-Удэ это ещё усугубляется уклоном проезжей части.

- В сложных погодных условиях дистанция между транспортными средствами должна быть увеличена, но на совмещённом полотне водители автомашин, неожиданно перестраиваясь на трамвайные пути попутного направления, в непосредственной близости от трамвая, сокращают дистанцию и создают угрозу ДТП, - предупреждают в МУП «Управление трамвая».

Также здесь напомнили правила дорожного движения, а именно пункт 9.6., в котором говорится: «Разрешается движение по трамвайным путям попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью, когда заняты все полосы данного направления, а также при объезде, повороте налево или развороте с учётом пункта 8.5 правил. При этом не должно создавать помех трамваю».

- Уважаемые автомобилисты, пожалуйста, просим вас не перестраиваться на трамвайные пути в непосредственной близости от движущегося трамвая. Учитывайте, что тормозной путь трамвая в зимнее время увеличивается в два раза. Просим принять к сведению данную информацию и пешеходов, которые тоже являются участниками дорожного движения. Пересекая проезжую часть и трамвайные пути в неположенном месте, или не убедившись в безопасности движения, вы создаёте угрозу наезда и подвергаете свою жизнь опасности, - отмечают в МУП.

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