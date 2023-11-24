В зимнее время тормозной путь вагона увеличивается в два раза
В МУП «Управление трамвая» напомнили пешеходам и водителям о таком явлении, как юз. А проще говоря о том, что трамвай не всегда может быстро затормозить на заснеженных рельсах.
Юз – это скольжение колеса транспортного средства по опорной поверхности. То есть, при замедлении (торможении) происходит неконтролируемое скольжение колёс трамвая по рельсам. Особенно часто явление юза происходит зимой из-за загрязнения и образования наледи рельсового пути. Чаще всего такое случается там, где рельсы лежат вровень с автомобильной дорогой. На улице Гагарина в Улан-Удэ это ещё усугубляется уклоном проезжей части.
- В сложных погодных условиях дистанция между транспортными средствами должна быть увеличена, но на совмещённом полотне водители автомашин, неожиданно перестраиваясь на трамвайные пути попутного направления, в непосредственной близости от трамвая, сокращают дистанцию и создают угрозу ДТП, - предупреждают в МУП «Управление трамвая».
Также здесь напомнили правила дорожного движения, а именно пункт 9.6., в котором говорится: «Разрешается движение по трамвайным путям попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью, когда заняты все полосы данного направления, а также при объезде, повороте налево или развороте с учётом пункта 8.5 правил. При этом не должно создавать помех трамваю».
- Уважаемые автомобилисты, пожалуйста, просим вас не перестраиваться на трамвайные пути в непосредственной близости от движущегося трамвая. Учитывайте, что тормозной путь трамвая в зимнее время увеличивается в два раза. Просим принять к сведению данную информацию и пешеходов, которые тоже являются участниками дорожного движения. Пересекая проезжую часть и трамвайные пути в неположенном месте, или не убедившись в безопасности движения, вы создаёте угрозу наезда и подвергаете свою жизнь опасности, - отмечают в МУП.
Период юза: Улан-удэнцев просят быть более осторожными на трамвайных путях
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За последние 5 лет оказана помощь более 3000 оказавшимся в трудной жизненной ситуации
В зимнее время тормозной путь вагона увеличивается в два раза
Общая сумма - 1,6 млрд рублей
Все регионы России переходят на единую периодичность проведения кадастровой оценки недвижимости
Получился оригинальный арт-объект
Она ярко-красного цвета
В 2022 – 24, а в 2023 - 10
Самой молодой маме в Бурятии – 13 лет, самой старшей – 58
Рыжая хищница убежала после полученной добычи
Они получат по 50 тысяч рублей
От пёсиков не удастся скрыться, или утаить «запрещёнку»
Регоператор её не вывозит
Чаще всего проблему сотрудники решают сами, без привлечения начальства
Детей призвали видеть не мусор, а вторсырьё
Сотрудники Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование