В Улан-Удэ состоится межрегиональный турнир по рукопашному бою

Вход на соревнования свободный



200 бойцов соберёт в Бурятии межрегиональный турнир по армейскому рукопашному бою. В Улан-Удэ приедут спортсмены из районов республики, Забайкальского края, Иркутской области, Красноярского края, Сахалинской области, Хабаровского края и Монголии.



Соревнования пройдут 2 и 3 декабря в региональном центре единоборств «Патриот». Турнир посвящён Дню работника органов безопасности Российской Федерации и 100-летию образования управления федеральной службы безопасности России по Республики Бурятия.



- Среди юношей 16-17 лет разыграют восемь комплектов наград и семь – среди мужчин, - уточняют в пресс-службе министерства спорта Бурятии.



Программа турнира



2 декабря

9:00 – 18:00 - Предварительные бои



3 декабря

9:00-14:00 - Бои за третьи места

14:00-14:30 - Церемония открытия соревнований

14:30-16:00 - Финальные бои



Возрастное ограничение: 6+.

