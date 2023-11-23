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В Улан-Удэ состоится межрегиональный турнир по рукопашному бою

В Улан-Удэ состоится межрегиональный турнир по рукопашному бою
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вход на соревнования свободный

200 бойцов соберёт в Бурятии межрегиональный турнир по армейскому рукопашному бою. В Улан-Удэ приедут спортсмены из районов республики, Забайкальского края, Иркутской области, Красноярского края, Сахалинской области, Хабаровского края и Монголии.

Соревнования пройдут 2 и 3 декабря в региональном центре единоборств «Патриот». Турнир посвящён Дню работника органов безопасности Российской Федерации и 100-летию образования управления федеральной службы безопасности России по Республики Бурятия.

- Среди юношей 16-17 лет разыграют восемь комплектов наград и семь – среди мужчин, - уточняют в пресс-службе министерства спорта Бурятии.

Программа турнира

2 декабря
9:00 – 18:00 - Предварительные бои

3 декабря
9:00-14:00 - Бои за третьи места
14:00-14:30 - Церемония открытия соревнований
14:30-16:00 - Финальные бои

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия спорт армейский рукопашный бой

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