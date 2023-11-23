Вход на соревнования свободный
200 бойцов соберёт в Бурятии межрегиональный турнир по армейскому рукопашному бою. В Улан-Удэ приедут спортсмены из районов республики, Забайкальского края, Иркутской области, Красноярского края, Сахалинской области, Хабаровского края и Монголии.
Соревнования пройдут 2 и 3 декабря в региональном центре единоборств «Патриот». Турнир посвящён Дню работника органов безопасности Российской Федерации и 100-летию образования управления федеральной службы безопасности России по Республики Бурятия.
- Среди юношей 16-17 лет разыграют восемь комплектов наград и семь – среди мужчин, - уточняют в пресс-службе министерства спорта Бурятии.
Программа турнира
2 декабря
9:00 – 18:00 - Предварительные бои
3 декабря
9:00-14:00 - Бои за третьи места
14:00-14:30 - Церемония открытия соревнований
14:30-16:00 - Финальные бои
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ состоится межрегиональный турнир по рукопашному бою
Общество, Фото:
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