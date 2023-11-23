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В Забайкалье вручили медаль родным подростка, утонувшего при спасении мальчика

В Забайкалье вручили медаль родным подростка, утонувшего при спасении мальчика
Общество,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Медаль получили отец и бабушка юного героя

Заместитель руководителя следственного управления СК России по Забайкальскому краю Роман Краснов вручил ведомственную медаль «Доблесть и отвага» отцу и бабушке 15-летнего подростка, который погиб при спасении 10-летнего мальчика. Его посмертно удостоили наградой приказом председателя СК России.

Трагедия произошла 30 июля в Хилокском районе. Несколько ребят купались в реке недалеко от села Бада. В какой-то момент 10-летний мальчик попал в быстрое течение и начал тонуть. 15-летний Эрдэм, увидев ребёнка в беде, не раздумывая, бросился в воду.

- Он подплыл к тонувшему мальчику и, поднырнув под него, вытолкнул из течения. Ребёнок, оказавшись на мелководье, вышел на берег. Однако сам Эрдэм с течением реки справиться не смог и погиб, - рассказали пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Роман Краснов вручая награду, принёс соболезнования родственникам Эрдэма, отметил его огромное мужество и доблесть, а также выразил благодарность отцу за воспитание сына.

- Эрдэм поступил как настоящий мужчина и человек, который, не задумываясь, отдал свою жизнь ради спасения жизни ребёнка. Это настоящий подвиг, - отметил Роман Краснов.

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