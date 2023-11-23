Школьники Улан-Удэ создадут антикоррупционную рекламу

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

В столице Бурятии объявлено о проведении конкурса для учащихся



В Улан-Удэ стартовал ежегодный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Мир без коррупции!». В нём могут принять участие учащиеся 7-11 классов общеобразовательных школ и воспитанники учреждений дополнительного образования.



Конкурс пройдёт в три этапа: по 30 ноября – сбор конкурсных работ, с 1 по 9 декабря – работа комиссии, подведение итогов, с 11 по 22 декабря – награждение победителей в рамках Международного дня борьбы с коррупцией.



На конкурс принимаются рисунки в формате А3, выполненные в цветном исполнении на бумаге для рисования, с использованием средств для рисования: акварель, гуашь, графитный карандаш, цветные карандаши, художественные кисти, тушь, пастель, фломастеры, восковые мелки и т.д., без рамок и ламинирования.



Участники доставляют свои работы по адресу: ул. Советская, 23, и помещают в специальный ящик с надписью «Конкурс «Мир без коррупции!». Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Возрастное ограничение: 12+.

