В столице Бурятии объявлено о проведении конкурса для учащихся
В Улан-Удэ стартовал ежегодный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Мир без коррупции!». В нём могут принять участие учащиеся 7-11 классов общеобразовательных школ и воспитанники учреждений дополнительного образования.
Конкурс пройдёт в три этапа: по 30 ноября – сбор конкурсных работ, с 1 по 9 декабря – работа комиссии, подведение итогов, с 11 по 22 декабря – награждение победителей в рамках Международного дня борьбы с коррупцией.
На конкурс принимаются рисунки в формате А3, выполненные в цветном исполнении на бумаге для рисования, с использованием средств для рисования: акварель, гуашь, графитный карандаш, цветные карандаши, художественные кисти, тушь, пастель, фломастеры, восковые мелки и т.д., без рамок и ламинирования.
Участники доставляют свои работы по адресу: ул. Советская, 23, и помещают в специальный ящик с надписью «Конкурс «Мир без коррупции!». Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 12+.
Школьники Улан-Удэ создадут антикоррупционную рекламу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они откроются с середины декабря
Под открытым небом
В Чите состоятся международные соревнования на призы мастера спорта
В столице Бурятии объявлено о проведении конкурса для учащихся
Днём не выше -15 градусов
Мужские и женские команды поборются за призы Закамны
Соревнования состоятся в Кабанском районе
Их предоставят 60 представителям Иркутской области и Бурятии
В нацбиблиотеке пройдёт встреча с писателем и ламами казачьего войска
Жители города могут порадовать подарками нуждающихся детей
В Нурселении скоро откроется врачебная амбулатория
Сейчас специалисты оценивают текущее состояние зданий и рассчитывают примерные объёмы по их восстановлению
На турнире в Краснокаменске спортсмены республики заняли три первых и три третьих места
Её учредят в Иркутской области
Спортсмен завоевал две медали