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Школьники Улан-Удэ создадут антикоррупционную рекламу

Школьники Улан-Удэ создадут антикоррупционную рекламу
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
В столице Бурятии объявлено о проведении конкурса для учащихся

В Улан-Удэ стартовал ежегодный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Мир без коррупции!». В нём могут принять участие учащиеся 7-11 классов общеобразовательных школ и воспитанники учреждений дополнительного образования.

Конкурс пройдёт в три этапа: по 30 ноября – сбор конкурсных работ, с 1 по 9 декабря – работа комиссии, подведение итогов, с 11 по 22 декабря – награждение победителей в рамках Международного дня борьбы с коррупцией.

На конкурс принимаются рисунки в формате А3, выполненные в цветном исполнении на бумаге для рисования, с использованием средств для рисования: акварель, гуашь, графитный карандаш, цветные карандаши, художественные кисти, тушь, пастель, фломастеры, восковые мелки и т.д., без рамок и ламинирования.

Участники доставляют свои работы по адресу: ул. Советская, 23, и помещают в специальный ящик с надписью «Конкурс «Мир без коррупции!». Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Возрастное ограничение: 12+.
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