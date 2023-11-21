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Акция «Тонкий лёд» стартовала в Бурятии

Акция «Тонкий лёд» стартовала в Бурятии
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
На водоёмах пройдут рейды

В Бурятии с 20 по 26 ноября проводится первый этап профилактической акции «Тонкий лёд».

- В рамках акции проводятся мероприятия, направленные на обучение правилам безопасного поведения на льду и отработку приёмов спасения и самоспасения с населением. В образовательных учреждениях инспекторы ГИМС проводят лекции-беседы с учащимися. Состоятся рейды и патрулирование водных объектов региона, сотрудники проверяют установку информирующих знаков, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

К мероприятиям привлекаются сотрудники МВД, рыбоохрана и органы местного самоуправления.

До наступления устойчивых морозов лёд считается недостаточно прочным и слабым.


МЧС лед

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