На водоёмах пройдут рейды
В Бурятии с 20 по 26 ноября проводится первый этап профилактической акции «Тонкий лёд».
- В рамках акции проводятся мероприятия, направленные на обучение правилам безопасного поведения на льду и отработку приёмов спасения и самоспасения с населением. В образовательных учреждениях инспекторы ГИМС проводят лекции-беседы с учащимися. Состоятся рейды и патрулирование водных объектов региона, сотрудники проверяют установку информирующих знаков, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
К мероприятиям привлекаются сотрудники МВД, рыбоохрана и органы местного самоуправления.
До наступления устойчивых морозов лёд считается недостаточно прочным и слабым.
Акция «Тонкий лёд» стартовала в Бурятии
Общество, Фото:
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