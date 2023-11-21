Акция «Тонкий лёд» стартовала в Бурятии

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

На водоёмах пройдут рейды



В Бурятии с 20 по 26 ноября проводится первый этап профилактической акции «Тонкий лёд».



- В рамках акции проводятся мероприятия, направленные на обучение правилам безопасного поведения на льду и отработку приёмов спасения и самоспасения с населением. В образовательных учреждениях инспекторы ГИМС проводят лекции-беседы с учащимися. Состоятся рейды и патрулирование водных объектов региона, сотрудники проверяют установку информирующих знаков, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.



К мероприятиям привлекаются сотрудники МВД, рыбоохрана и органы местного самоуправления.



До наступления устойчивых морозов лёд считается недостаточно прочным и слабым.





