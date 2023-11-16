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В Бурятии исчезли два прибрежных посёлка

В Бурятии исчезли два прибрежных посёлка
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Их упразднили по решению депутатов

На очередной сессии Народного Хурала 16 ноября депутаты рассмотрели вопрос о ликвидации посёлков Святой Нос и Ушканьи острова в прибрежном Баргузинском районе. Соответствующий проект постановления предоставил народным избранникам председатель райсовета депутатов Зорикто Сундаров.

Оба населённых пункта сегодня фактически значатся только на бумаге – там никто не живёт и не прописан, нет никакого имущества, недвижимости, связи, дорог и инфраструктуры. Святой Нос появился ещё до создания нацпарка и фактически просуществовал до 1996 года. В посёлке была лишь метеорологическая станция, на которой жили исключительно работники. Крупный лесной пожар, случившийся 27 лет назад, уничтожил все объекты инфраструктуры.

Посёлок Ушканьи острова, где находится знаменитое лежбище нерп, состоит из четырёх островов – Большого Ушканьего и расположенных в паре километров от него Долгого, Круглого и Тонкого. От Усть-Баргузина до архипелага – 45 километров по дорогам до местности Монахово и потом ещё 56 – на водном транспорте. На острове Большой Ушканий есть метеоплощадка, где временно проживает несколько сотрудников. 

Из-за удалённости и невозможности обустроить там системы жизнеобеспечения, а также действующего режима особой охраны восстановление посёлков баргузинские депутаты сочли нецелесообразным и обратились в правительство Бурятии с ходатайством об упразднении. Там инициативу поддержали. В итоге на сессии Святой Нос и Ушканьи острова исключили из реестра административно-территориальных единиц и населённых пунктов большинством голосов. 
упразднение Народный Хурал депутаты

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