13 ноября

12 ноября

Популярное

В кварталах Улан-Удэ появилась смотровая площадка с красивыми видами

В кварталах Улан-Удэ появилась смотровая площадка с красивыми видами
Общество,  Фото:пресс-служба минтуризма РБ
Она находится на экологической тропе, идущей от 105-го микрорайона

В столице Бурятии, на экологической тропе «Юго-западная» завершили строительство смотровой площадки. Она расположена на участке «Зелёный серпантин».

Тропа появилась на средства программы благоустройства территорий, прилегающих к местам туристского показа, сообщили в министерстве туризма РБ. Ни одно дерево при строительстве не пострадало.

Экологическая тропа идёт с 105-го микрорайона и условно разделена на участки: «Каньон», «Городская миля» и «Зелёный серпантин». Именно на последнем участке и обустроили смотровую площадку.
Улан-Удэ экотропа туризм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В кварталах Улан-Удэ появилась смотровая площадка с красивыми видами
В кварталах Улан-Удэ появилась смотровая площадка с красивыми видами
Общество, 13.11.2023
Она находится на экологической тропе, идущей от 105-го микрорайона
Стало известно, сколько жителей Бурятии ездят на общественном транспорте
Стало известно, сколько жителей Бурятии ездят на общественном транспорте
Общество, 13.11.2023
Каждый раз они тратят на дорогу примерно по 46 минут
В Улан-Удэ откроется выставка скульптур Даши Намдакова
В Улан-Удэ откроется выставка скульптур Даши Намдакова
Общество, 13.11.2023
Выставка продлится до конца февраля 2024 года
Бездомные собаки оккупировали райцентр в Бурятии и держат в страхе людей
Бездомные собаки оккупировали райцентр в Бурятии и держат в страхе людей
Общество, 13.11.2023
Местные жители всерьёз переживают за своих детей
В Улан-Удэ осталась неделя до премьеры национальной оперы «Эреэхэн»
В Улан-Удэ осталась неделя до премьеры национальной оперы «Эреэхэн»
Общество, 13.11.2023
На постановку выделили почти 13,5 млн из федерального бюджета
В северном районе Бурятии обновили хлипкую переправу
В северном районе Бурятии обновили хлипкую переправу
Общество, 13.11.2023
На мосту восстановили настил и открыли его для транспорта 
Компания из Бурятии сорвала масштабную реконструкцию кукольного театра в Чите
Компания из Бурятии сорвала масштабную реконструкцию кукольного театра в Чите
Общество, 13.11.2023
Теперь она рискует угодить в число недобросовестных
В Улан-Удэ разгорелся скандал из-за закрытой на замок площадки
В Улан-Удэ разгорелся скандал из-за закрытой на замок площадки
Общество, 13.11.2023
Жильцы ближайших домов решили, что туда пускают только избранных
В Улан-Удэ заплатят за побитие рекорда гиревика Сергея Леонова
В Улан-Удэ заплатят за побитие рекорда гиревика Сергея Леонова
Общество, 13.11.2023
Всероссийский турнир на призы Сергея Леонова соберёт более 350 гиревиков
Почти четверть улан-удэнцев выступили против отмены НДФЛ для многодетных
Почти четверть улан-удэнцев выступили против отмены НДФЛ для многодетных
Общество, 13.11.2023
По мнению горожан, им и без того достаточно помогают
В МВД по Бурятии почтили память погибших коллег
В МВД по Бурятии почтили память погибших коллег
Общество, 13.11.2023
На митинг пришли родственники погибших, личный состав региональных МВД и Росгвардии и будущие полицейские
Жителей Бурятии призвали жаловаться на таксистов в Роспотребнадзор
Жителей Бурятии призвали жаловаться на таксистов в Роспотребнадзор
Общество, 13.11.2023
Для этого в ведомстве запустили специальную горячую линию

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^