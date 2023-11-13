В кварталах Улан-Удэ появилась смотровая площадка с красивыми видами

Общество, Фото: пресс-служба минтуризма РБ

Она находится на экологической тропе, идущей от 105-го микрорайона



В столице Бурятии, на экологической тропе «Юго-западная» завершили строительство смотровой площадки. Она расположена на участке «Зелёный серпантин».



Тропа появилась на средства программы благоустройства территорий, прилегающих к местам туристского показа, сообщили в министерстве туризма РБ. Ни одно дерево при строительстве не пострадало.



Экологическая тропа идёт с 105-го микрорайона и условно разделена на участки: «Каньон», «Городская миля» и «Зелёный серпантин». Именно на последнем участке и обустроили смотровую площадку.

