Она находится на экологической тропе, идущей от 105-го микрорайона
В столице Бурятии, на экологической тропе «Юго-западная» завершили строительство смотровой площадки. Она расположена на участке «Зелёный серпантин».
Тропа появилась на средства программы благоустройства территорий, прилегающих к местам туристского показа, сообщили в министерстве туризма РБ. Ни одно дерево при строительстве не пострадало.
Экологическая тропа идёт с 105-го микрорайона и условно разделена на участки: «Каньон», «Городская миля» и «Зелёный серпантин». Именно на последнем участке и обустроили смотровую площадку.
В кварталах Улан-Удэ появилась смотровая площадка с красивыми видами
Общество, Фото:
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