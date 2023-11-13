Популярный российский блогер пропиарил дизайнера из Бурятии



В начала ноября стало известно, что крупное российское издание Super запустило собственное шоу под названием «Модный бизнес» (возрастное ограничение – 16+). Его ведущий – российский спортсмен, боец, многократный чемпион России по боевым искусствам и популярный блогер Саша Стоун (Александр Зарубин).





- Стоун давно мечтает запустить свой фешн-бренд и начать делать одежду, но у него для этого нет ни нужных знаний, ни опыта. И вот мы придумали авантюру – колесить по России, знакомиться с классными дизайнерами, уже создавшими свои модные бренды, и узнавать их истории успеха, ведь они могут стать примером для новичка и вдохновить на первые шаги, – рассказали в официальном telegram-канале Super. – Так вот, в течение нескольких месяцев мы посетили множество городов, добрались до Якутии, Кольского полуострова, Кавказа и Бурятии.



Героиней восьмого выпуска шоу стала наша землячка Надежда Абзаева. Саша прилетел в Улан-Удэ, чтобы пообщаться с талантливым дизайнером. Он рассказал, что в основе бренда, созданного девушкой, лежит идея сохранения культурного кода Бурятии. По словам самой Надежды, всё её творчество – о том, как важно помнить и знать историю рода.







С Абзаевой Стоун встретился около огромных С Абзаевой Стоун встретился около огромных арт-кубов возле Гостиных рядов, один из которых, кстати, украсила она сама. Судя по всему, выпуск снимали ещё летом или в начале осени и в тот день шёл сильный дождь. Погода удивила известного блогера. «Что с ней, скажи мне, пожалуйста? Я ехал в самый город нашей страны. Почему я вас мокрый?», – со смехом поинтересовался гость из Москвы.



Надежда раскрыла секреты своего бренда, которому в 2023 году исполняет пять лет, а ещё показала Саше свои работы. По образованию она искусствовед и потому занимается изучением, исследованием современного искусства.



- Около 15 лет я работала с музеями, занималась выставочными проектами, всегда любила что-то делать руками, изготавливала дома небольшие брошки... С детства был какой-то внутренний позыв. То, что меня вдохновляет в современном искусстве – это создание концепций и соединение разных дискурсов, каких-то новых знаний, – пояснила Абзаева.







В самом выпуске говорится, что творчество Абзаевой – это переплетение кочевой культуры с шаманизмом Бурятии. Создавая одежду для современных кочевников, она также пытается переосмыслить идею множества миров.













Надежда Абзаева с 2020 года покоряет столичные подиумы. Весной 2021-го она получила право представить свою коллекцию на спецпоказе, одержав победу в престижном конкурсе, а в октябре того же года блистала своими работами на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в российской столице (18+). В июне 2022-го уроженка республики участвовала уже в Московской неделе моды (18+). А в феврале она появилась в документальном мини-сериале под названием «Кому на Руси шить хорошо» (возрастное ограничение – 12+). Он посвящён дизайнерам одежды из разных регионов страны, которые используют в своей работе традиционные национальные мотивы.















