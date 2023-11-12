В Улан-Удэ восстановили движение на улице с провалившимся асфальтом



Всё Всё произошло в пятницу, 10 ноября, на улице Шаляпина, 25 в столице Бурятии. На проезжей части образовалась огромная яма. На место отправились сотрудники МУП «Водоканал».



Асфальт провалился из-за технологического нарушения на канализационном коллекторе. Движение транспорта на этом участке ограничили и установили рядом предупреждающие знаки. Автомобилям пришлось следовать в объезд между зданиями на Шаляпина, 25 к1 и 39/3.



Специалисты приступили к ремонтным работам. Последствия аварии устраняли более суток. Отключать холодное водоснабжение в ближайших домах не пришлось. Утром 12-го числа стало известно, что аварию ликвидировали и привычное движение транспорта на улице возобновилось. Всего там заменили больше 70 метров трубопровода. «Проводятся работы по восстановлению благоустройства», – сообщили в МУП.