Церемония вручения ключей прошла на главной площади Улан-Удэ
В Бурятию прибыли 49 новых школьных автобусов ГАЗ, УАЗ и ПАЗ. 9 ноября руководителям школ торжественно вручили ключи от автобусов на площади Советов.
Транспорт приобрели в рамках мероприятий по обновлению парка школьных автобусов по поручению президента России Владимира Путина.
- По поручению президента Владимира Владимировича Путина у нас реализуется нацпроект «Образование». В рамках него у нас идёт строительство и ремонт школ, а также закупка автобусов. У нас много делается не только в общегосударственных проектах, но и в рамках прямых поручений президента по Республике Бурятия. Автобусы у нас есть, доехать до школы можно, сами школы строятся. Это всё для того, чтобы наши дети могли учиться, развиваться и у них были хорошие возможности в жизни дальше. Это дорогого стоит,- подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов.
В апреле в республику поступила партия из 16 школьных автобусов марки ГАЗ-F67R43.
Всего с 2017 по 2023 годы в Бурятию поставлено 366 школьных автобусов. Общая сумма финансирования превысила 136 млн рублей. Обеспечено подвозом 16 145 учащихся общеобразовательных организаций.
В Бурятию прибыли 49 новых школьных автобусов
Общество, Фото:
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Церемония вручения ключей прошла на главной площади Улан-Удэ
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