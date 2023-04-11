В Бурятию поступила ещё одна партия школьных автобусов

За шесть лет приобретено уже более трёхсот автобусов



В Бурятию прибыли ещё 16 школьных автобусов «ГАЗель NEXT». Ключи от них сегодня вручили директорам школ на площади Советов в Улан-Удэ.



Новенькие автобусы отправились в школы Иволгинского, Баргузинского, Джидинского, Мухоршибирского, Тарбагатайского и Хоринского районов и Улан-Удэ.



По два автобуса получили школы Поселья и Сотниково, а также Иволгинская школа №3 и Нижне-Иволгинская школа. По одному - Баргузинская школа, Петропавловская гимназия Джидинского района, Цолгинская школа им. Р. Номтоева, Саган-Нурская школа, Нижнесаянтуйская школа и Хоринская школа №1 им Жанаева. По одному автобусу также получили республиканская кадетская школа-интернат и специальная коррекционная школа № 3 в Улан-Удэ.



По словам главы республики Алексея Цыденова, уже в ближайшее время транспорт начнёт развозить детей.



- Ранее мы уже получили 301 автобус, а сейчас 16. Сегодня прямо с площади они поедут по школам, получат номера и в ближайшее время начнут работать. В целом идёт системная работа, чтобы создавать хорошие условия для учёбы наших детей, - сказал Алексей Цыденов.



Школьный транспорт приобретён в рамках национального проекта «Образование». За шесть лет в республику поставлено 317 школьных автобусов.



- Дети – наше будущее, самое дорогое, что у нас есть, для них надо создавать условия. Пусть эти автобусы дают возможность детям доезжать до школы быстро, комфортно, тепло – особенно в наши зимние морозы. И чтобы дети думали об учёбе, а не о том, как попасть домой или в школу, - подчеркнул Алексей Цыденов.



Глава напомнил, что за последние годы в Бурятии уже построено 27 школ, сейчас возводят ещё 12. По словам Алексея Цыденова, всего в программе 40 новых школ. Кроме школ, также активно строят детские сады.



- Вы знаете, у нас открыт «Асториум», кванториумы развиваются, IT-клубы, «Точки роста». Это всё то, что даёт возможность детям развиваться, учиться и готовить себя к долгой жизненной дороге, чтоб у них была основа для движения, - подытожил Алексей Цыденов.

