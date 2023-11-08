Участникам расскажут историю республики и её достопримечательностей
В Бурятии проект фестиваля социальных экскурсий «Страна Баргуджин Токум» получил грантовую поддержку на сумму 400 тысяч рублей. Благодаря этим средствам из республиканского бюджета более 130 детей и семей участников СВО получат путешествие на Байкал.
- Легендарная история Бурятии, её достопримечательностей, священных обычаях и богатой культуре народов, уникальные природные ресурсы – всё это будет представлено в виде интерактивных экскурсий и обучающей программы. Любовь к Родине, воспитание чувства патриотизма, высоких нравственных ценностей – основная цель проекта, - рассказала председатель ТАП «Баргуджин-Токум» Октябрина Барданова. – В ходе специально разработанных комплексных образовательных, психологических и образовательных программ, в естественной среде, в многообразии уникального природного, историко-культурного разнообразия Бурятии, на берегу священного озера Байкал дети и семьи участников СВО получат эмоциональную и психологическую перезагрузку, совершенно новые знания об истории родной Бурятии, о её национально-культурных традициях, духовных ценностях.
По её словам, планируется три выездных однодневных мероприятия: 10, 11 и 12 ноября. Маршрут проведения экскурсий будет следующим: Улан-Удэ – Прибайкальский район – Батурино – Хаим – Байкальская гавань – «Черепаха» – Горячинск.
Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, партнёрами проекта выступают учреждения государственной, республиканской и муниципальной власти, образовательные организации, профсоюзы, общественные организации и бизнес-сообщество.
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В Бурятии дети и семьи участников СВО получат путешествие на Байкал
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