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Аэропорт «Байкал» «перепрыгнул» планку 2022 года по числу обслуженных пассажиров

Аэропорт «Байкал» «перепрыгнул» планку 2022 года по числу обслуженных пассажиров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

«Есть куда двигаться!»

С начала 2023 года улан-удэнский аэропорт обслужили 630031 пассажира. Об этом сообщил в соцсетях генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гарамев.

«Сегодня мы обогнали 2022 год! – написал он. - По итогам 2022 года, наш пассажиропоток составил 629 тысяч пассажиров. И сегодня мы перешагнули эту планку!»

По его словам, исторический рекорд в аэропорту Улан-Удэ был установлен ещё при СССР в 1990 году. Тогда через главные воздушные ворота Буряткой АССР прошло 980 тысяч пассажиров.

«Впереди ещё почти два месяца работы в 2023 году, - отметил Гармаев. - Работаем, обслуживаем пассажиров. Есть куда двигаться!».

«Байкал-Daily» сообщал, что в 2022 году аэропорт Улан-Удэ обслужил рекордные с советских времён 629 004 пассажира.

В аэропорту «Байкал» сейчас строится новый терминал для внутренних рейсов. Одна из целей руководства и собственников аэровокзала Улан-Удэ - превысить цифру в миллион обслуженных пассажиров в год.

Аэропорт "Байкал" авиация рекорд

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