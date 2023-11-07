В Бурятии половят «Торминского гиганта»

В республике пройдёт традиционный турнир по ловле на мормышку со льда



В Бурятии 18 ноября состоится республиканский турнир по ловле рыбы на мормышку со льда «Торминский Гигант 2023». Соревнования проводятся с 8:00 в Иволгинском районе, на озере Торма.



Турнир пройдёт в виде открытого лично-командного первенства. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных образований Бурятии, рыболовно-спортивных обществ и организаций, клубов и обществ охотников и рыболовов, а также все свободно заявленные рыболовы. Возраст спортсменов – не моложе 16 лет. Заявки участников подаются до 16 ноября включительно.



Соревнования проводятся в личном и командном зачётах. Состав команды – 3 человека. Допускается участие в турнире в личном зачёте. Спортсменам разрешается пользоваться одной удочкой, оснащённой одной мормышкой. К зачёту принимаются все виды рыб, за исключением видов, входящих в Красную книгу.



Спортсмены и команды, занявшие призовые места, а также рыболов, поймавший самую большую рыбу, награждаются грамотами, медалями, призами и денежным вознаграждением. Об этом сообщает федерация рыболовного спорта РБ.



Возрастное ограничение: 16+.

