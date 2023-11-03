В селе Бурятии сняли карантин, введённый из-за бешеной лисички

Его объявили там ещё летом
В августе в кяхтинском селе Усть-Киран нашли мёртвую лисицу. На неё наткнулись
подростки. После лабораторных исследований у рыжей хищницы подтвердилось бешенство. Детей вакцинировали, а в населённом пункте объявили карантин.
Спустя два месяца его сняли, однако профилактические мероприятия там продолжатся. Соответствующее распоряжение подписал глава Бурятии Алексей Цыденов. Документ опубликовали на официальном сайте правительства РБ.
В начале сентября в соседнем с Усть-Кираном селом Бурдуны обнаружили
труп заражённого бешенством барсука. В селе также ввели 60-дневный карантин.
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